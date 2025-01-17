美股｜道指收市跌68點　納指挫0.89%　Apple挫4%　Tesla跌3.36%

美國零售銷售數據遜預期，美股繼前一日急漲後，三大指數於周四（1月16日）回吐，道指收市跌68點，納指挫0.89%。 美股七雄全部下跌，其中蘋果（Apple）跌4.04%、Tesla挫3.36%。



2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收漲0.22% 恒指夜期低水45點

道指收市報43,153.13點，跌68.42點或0.16%；納指收報19,338.29點，跌172.94點或0.89%。標普500指數報5,937.34點，跌12.57點或0.21%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收漲0.22%。其中，阿里巴巴升0.01%、鬥魚飆27.66%。恒指夜市期指收報19,478點，跌88點，較恒指收市19,522點，低水45點，成交10,073張。

2024年1月8日拍攝的插圖中，圖為美國科技公司輝達（Nvidia，又譯英偉達）的置於電腦主機板之上。（Reuters）

Nvidia跌1.92% UnitedHealth挫6%

同為美股七雄的AI晶片龍頭Nvidia跌1.92%、Amazon挫1.20%、Google母公司Alphabet挫1.35%、Facebook母公司Meta跌0.94%，微軟亦下滑0.41%。

聯合健康集團（UnitedHealth）下跌6%，為跌幅最大道指成份股，此前該公司公佈第四季度收入低於預期。

另外，摩根士丹利（Morgan Stanley）因第四季度盈利有所增加，股價漲4.03%。

美元：路透社2011年8月2日在日本東京拍攝設計圖片中，可見多張面額為100美元的鈔票。（Reuters）

美元指數失守109 紐約期油跌1.7% 金價上揚

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周四（1月16日）在匯市尾市報108.95，跌幅0.12%。 其中，美元兌日圓下跌，於匯市尾市報155.23，跌0.75%。

油價下跌 。紐約原油期貨每桶收報78.68美元，跌1.36美元或1.70%。倫敦布蘭特期油收報81.29美元，跌0.74美元或0.90%

金價上揚，現貨黃金每盎司最新報2,715.98美元，漲幅0.67%。

據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報100,328.53美元、24小時升1%。