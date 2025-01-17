美銀料關稅逆風下　內地汽車出口勁增19%　電商業規模增長放緩

美銀發佈多行業展望，該行大中華區汽車行業與工業主管李明勳表示，中國汽車出口在今年會延續強勢，結合乘用及商用車，將總體增長19%至695萬輛。當中，新能源汽車將達142萬輛，按年增長15%，該速度較2024年的3%，提振幅度顯著。



關稅逆風戰 料中國汽車出海續勁

儘管歐盟以及美國的關稅逆風，但相信其他地區例如拉美地區、東南亞、中東等地的銷量仍將保持強勁。總體增長19%至695萬輛，新能源汽車就增長15%。

根據該行統計，根據中國車企出海的目的地，巴西、阿聯酋、馬來西亞、比利時與俄羅斯，都呈現出高增長。例如奇瑞與比亞迪（1211）在巴西的增長強勁，在東南亞也實現了穩健健康的增長。

儘管歐盟以及美國的關稅逆風，但美銀相信其他地區例如拉美地區、東南亞、中東等地的銷量仍將保持強勁。（資料圖片）

小米華為將推新車型 聯盟強大

李明勳表示，預計華為與小米，均會推出許多新車型，包括華為會HIMA鴻蒙智行旗下，推出更多新車型，到2025年的合計銷量將接近80萬輛，且會與上汽、廣汽（2238）等國企合作，打出聯盟的陣型。

而因SU7汽車異軍突起的小米，美銀就預計，其今年6、7月份會推出新車YU7，全年的銷量將有望達到30萬輛。

李明勳表示，預計華為與小米，均會推出許多新車型。（資料圖片）

插電混能車跑出 自動駕駛受消費者關注

李明勳續指，預計今年將延續插電混合動力車，銷量增長跑贏純電動車的趨勢。據預計，2025年，插電混合車型將按年增26%至650萬輛，市佔率約為43%；而純電動車就增長11%至850萬輛，按年增長57%。

此外，自動駕駛將成為市場選擇電動車的關鍵因素。

琚里昕預計，今年內地電商市場規模將按年升7.5%，較去年的7.8%放緩。

內地電商業增長放緩至7.5% 競爭續激烈

而論及科網行業，美銀全球研究部大中華區互聯網及媒體研究組電商分析師琚里昕預計，今年內地電商市場規模將按年升7.5%，較去年的7.8%放緩。總規模就為16.8萬億元。

電商滲透率就將為33%，網購用戶量將接近9.55億人。不過直播電商平台，在爆發後有所放緩，過去幾年的GMV勢頭強勁，但年增速已放緩至15%左右。且伴隨騰訊（0700）、美團（3690）、小紅書等渠道興起，競爭將持續激烈。