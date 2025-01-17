美銀盯信貸增速　或助股市下半年反彈　投資籲短期謹慎、長期貪婪

美銀中國研究部聯席主管、首席中國策略師吳旖表示，2025年投資將秉持「短期謹慎、長期貪婪」的策略，港股將更容易受到金融脫鉤（de-coupling）的影響，尤其在2025年初要尤為注意，應部署防守性股份。



但她提出，中國的信貸增長，總是領先於名義GDP約4至6個季度，因此若未來數月，信貸增長得以加速，股市可能在下半年出現持續反彈。不過目前仍處於一個交易市況，即回調10%至15%的時候值得入市，而上漲15%至20%的時候，就需要獲利離場。



勿過分擔憂內地步日本後塵 通縮問題可解決

吳旖分析認為，從內地去年底開始逐步推出的刺激政策而言，提振內需仍然是關鍵舉措，中國居民消費信心指數在過去的1年半時間中，持續低迷；且青年失業率的問題，仍然令消費信心不足。而更長期機構性的問題，則是需要解決產能過剩及通縮。

市場有許多憂慮聲音指出，中國去年陷入通縮，走上了日本化的老路。但她認為，從過去30年的經驗看來，中國經歷了4次產能過剩的時間區間，當中均面對著對內的PPI、CPI的下行壓力，以及外圍環境的貿易緊張。

吳旖安慰稱，切勿過分害怕，這個問題是可以解決的，只是必將伴隨著痛苦與混亂，未來幾個月可能會在關稅壓力下，面對出口的大幅放緩，不過解決該問題的關鍵仍應回歸於解決產能過剩及去庫存。

吳旖表示，2025年投資將秉持「短期謹慎、長期貪婪」的策略。（資料圖片）

年內難見顯著經濟轉型 信貸增長或利好下半年股市

因此她總結稱，GDP和收入的根本性轉變需要時間，這不太可能在2025年內發生，無論是通過抵押貸款、私營部門借貸，亦或是更好的財政狀況、更多的政府債券發行，所有的刺激措施，市場都需要見到可以反映在信貸的成長。

根據歷史數據，中國的信貸增長，總是會領先於名義GDP約4至6個季度，因此只有當得以見到信貸復甦，才相信最快從今年下半年，可以隨之提振股市。她分析認為，港股以及ADR更容易受到金融脫鈎的影響，而A股則對貿易的局勢更敏感。

美銀認為，港股以及ADR更容易受到金融脫鈎的影響，而A股則對貿易的局勢更敏感。（資料圖片）

四大投資主題可部署 短期需謹慎避險

在板塊推薦中，吳旖認為可遵循四大主題，即高股息防守性股份，如銀行、能源類股份；大盤股、高質素BETA股如科技、非銀金融股；受惠於內地刺激方案的股份，如汽車、手機等消費股；以及具備全球擴張趨勢的出海股份。

她表示，由於市場在觀望兩會，強勁的復甦尚未到來，因此相較於香港上市的國際銀行股，內銀在中國相關的指數中佔有重要的地位，有助於降低風險，具有獲利穩定性。不過，內銀在獲利穩定性方面較好，國際銀行的總股東報酬率也較高，其用途不同，但短期穩陣避險的思路是確定的。

吳旖認為可遵循四大主題，首先即可部署高股息防守性股份，如銀行、能源類股份。（資料圖片）

料香港二手樓價仍跌3%至5%

而論及香港樓市，美銀全球研究部大中華區房地產研究主管蔡崇嘉認為，整體房地產市場，無論是住宅、寫字樓均表現更好，不過二手樓價仍將下跌3%至5%，主要的原因仍然是貿易局勢的不確定以及宏觀壓力，其認為發展商仍然會注重，以低價的方式清庫存，對樓價產生壓力。