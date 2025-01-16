財政預算案2025｜廠商會倡延長「還息不還本」撐企業　盼刺激經濟

財政預算案下月發表，香港中華廠商聯合會提出多項建議，其中包括延長疫情期間推出的「還息不還本」措施，到期後再延續兩年。至於千億財赤會否影響政府支援企業，會長盧金榮認為，支援計劃的花費不算高，現時的經濟環境更需要刺激政策改善經濟。



廠商會亦建議本港發展工業旅遊，經民聯工業界立法會議員吳永嘉引述有研究顯示，預計2033年全球工業旅遊市場規模將增長至1462億港元，香港「無理由唔分一杯羹」。不過他認為，關鍵是發展局要「拆牆鬆綁」，即簡化工廈改作工業旅遊用途的申請程序，免收地契豁免書費用，甚至容許業主不申請豁免書。



盧金榮（右）促政府聚焦於支援企業、發展新質生產力（何夏怡攝）

廠商會倡延長「還息不還本」兩年

廠商會就新一份財政預算案提出約90項建議，聚焦於支援企業、發展新質生產力、鞏固既有優勢、激發新增長動能等領域。其中，加大力度撐企業方面，建議措施包括擴大「中小企融資擔保計劃」的擔保費減免幅度，降低擔保貸款的利率上限或直接提供利息補貼，有效期一年，並延長「還息不還本」兩年。

廠商會又指，業界有拓展市場的需要，建議「中小企業市場推廣基金」可提高對每家企業的資助額，將上限提高至15萬元，或引入「循環批核」機制；以及將基金涵蓋本地市場的特別措施延長3年。

對於千億財赤會否影響政府支援企業，盧金榮認為支援計劃的花費不算高，現時的經濟環境更需要刺激政策，以改善經濟。常務副會長馬介欽認為，要徹底消除財赤，最重要是鼓勵投資，促進經濟多元化發展。

吳永嘉認為香港應大力發展工業旅遊（何夏怡攝）

吳永嘉促簡化工廈改旅遊用途的申請程序

吳永嘉認為，香港應大力發展工業旅遊，因為全球工業旅遊市場規模增長潛力大，根據Future Market Insights（FMI）市場分析報告的推算，預計到2033年規模將增長10多倍至1,462億港元，「香港無理由唔分一杯羹」。吳永嘉認為可在北部都會區中加入高科技工業旅遊項目，亦可活化本港麵包廠、餅乾廠、醬油廠等，通過設置工作坊和展覽廳，吸引遊客的同時宣傳工業品牌。

不過，他指現時發展工業旅遊的亟需解決的掣肘，是發展局對工業土地用途的限制，他建議簡化工廈改作工業旅遊用途的申請程序，免收地契豁免書費用，甚至容許業主不申請豁免書。「要做原汁原味的工業活動，甚至電影都可以工業為主題，最大問題是發展局會否拆牆鬆綁。」

廠商會副會長陳家偉續指，發展工業旅遊有長線作用，如可吸引內資和外資，舉例發展北都的高科技工業旅遊，可向投資者展示本港優良營商環境。不過他建議政府提供稅務誘因和配套，例如日本現代觀光工廠就可享扣稅 10% ，並支援旅客接待。