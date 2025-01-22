許正宇﹕計及發債現財年政府赤字低於千億元　將研控開支增幅

政府計及發行政府債券的淨所得後，預料本財政年度赤字將少於1,000億元。財經事務及庫務局局長許正宇出席立法會大會時表示，考慮到當前經濟及財政情況，政府正積極研究加大財政整合力度以控制開支增幅，包括要求政府部門再審視資源分配及工作優次，並通過重新調配資源以應對社會需求。



許正宇指出政府一直嚴格控制公務員編制，預料截至今年3月底，公務員編制將減少至19.4萬個職位。各部門將通過重新優化工作優次、內部調配資源、精簡流程及應用科技來提升效率。至於公務員薪酬，則表示行政長官會同行政會議將按照既定機制，考慮6大因素以決定調整幅度。

稱政府一直檢視財政情況

對於社福界議員狄志遠關注政府在短、中、長期方面，如何解決財赤。許正宇說政府幾年前已知道要加大財政整合力度，去年的預算案亦有提出增加收入及減少開支的措施，政府一直以來都滾動式檢視財政情況，推出不同措施應對。

至於來自選委界的議員鄧飛則關注，政府會否一刀切削減不同政策範疇的開支。許正宇回應說政府會綜合考慮整體安排，在本財政年度，每個政策局及部門已扣減1%的經常開支。工程項目方面，政府發債所得會用於工程項目，當局已要求相關部門檢視，未來幾年工程開支要符合社會所需及政策局需要。