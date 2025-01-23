美股｜道指收市升130點　納指飆1.28%　Nvidia及微軟漲逾4%

Netflix季績勝預期，加上美國新任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）公布巨額AI基建項目刺激。美股周三（1月22日）早段上揚，道指收市升130點，納指1.28%，標指曾創盤中新高。 其中，AI晶片龍頭Nvidia升4.43%，每股收報147.07美元，為升幅最大道指成份股。AI領頭羊微軟（Microsoft）亦漲4.13%。



圖為2024年11月6日，美國紐約證券交易所(NYSE)，一名交易員戴上支持前總統特朗普（Donald Trump）的帽子。（Reuters）

中概股指數收跌0.66% 恒指夜期高水145點

道指收市報44,156.73點，升130.92點或0.30%；納指收報20,009.34點，升252.56點或1.28%。標普500指數曾創盤中新高，至收市報6,086.37點，漲37.13點或0.61%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收跌0.66%。其中，阿里巴巴升1.23%。恒指夜市期指收報19,924點，升78點，較恒指收市19,778點，高水145點，成交17,529張。

圖為2021年10月18日，甲骨文（Oracle）位於愛爾蘭都柏林的辦公室。（Reuters）

甲骨文漲近7% ARM飆近16%

特朗普前一天公布，甲骨文（Oracle）及OpenAI 、軟銀合作投資AI基建後，甲骨文股價再升6.73%。晶片供應商ARM飆15.93%； 伺服器製造商戴爾（DELL）及超微電腦（Super Micro）分別上漲 3.60%和 4.35%。

圖為2023年7月12日，美國加州荷里活的的Netflix大樓。（Reuters）

Tesla挫逾2% Netflix飆近一成

其他大型股方面，蘋果（Apple）股價升0.53%、Amazon升1.86%、Facebook母公司Meta漲1.14%；Tesla則下滑2.11%。

Netflix季度業績理想，股價升9.69%。寶潔P&G第二季業績超乎預期，股價上漲1.86%。

匯率・美元・日元・日圓：這是2022年6月16日路透社拍攝設計圖片，相中可見日圓和美元紙幣以及貨幣匯率折線圖表。（Reuters）

紐約期油跌0.51% 美元指數及金價上揚

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周三（1月22日）在匯市尾市報108.16，微升0.1%。 其中，美元兌日圓回升，於匯市尾市報156.52，升0.63%。

油價下跌 。紐約原油期貨每桶收報75.44美元，跌0.39美元或0.51%。倫敦布蘭特期油收報79.00美元，跌0.29美元或0.37%

金價上揚，現貨黃金每盎司最新報2,755.81美元，漲幅0.40%；日內曾高見2,763.38美元。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報104,450.19美元、24小時內跌逾1%。