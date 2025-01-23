地平線機器人(9660)受惠內地多地　推出自動駕駛打車服務｜彭偉新

地平線機器人 (9660) 是內地領先的智能駕駛解決方案供應商，專注於提供高階輔助駕駛（ADAS）及自動駕駛（AD）技術。公司於2015年成立，並於去年底來港上市，集團致力於將硬件和軟件深度結合，開發出具備自主知識產權的智能駕駛芯片及算法。由於內地智能汽車市場快速增長，特別是過去幾年在中央政府透過補貼內地居民買新能源車，令到新能源汽車於2024年上半年的保有量已達到2472萬輛，在政策支持及消費者對安全性和便利性的需求提升下，可靠性高的高階輔助駕駛（ADAS）及自動駕駛（AD）技術成為各電動汽車生產商推出新產品時的必備選項。



尤其是市場預期智能汽車市場的持續擴大和ADAS及AD技術的逐步普及，預計到2030年中國智能汽車的銷量將達到2,980萬台，ADAS及AD的滲透率將分別達到81.2%及99.7%，為集團提供廣闊的前景及潛在的增長空間。集團旗下產品中， “征程”系列芯片涵蓋從L2到L4的多元場景需求，具備高算力和低功耗特性，集團在L2及以上自動駕駛芯片市場的份額逐年攀升，2024年上半年的市佔率已達35.9%。集團以技術創新及產品升級，滿足市場上駕駛者更高階的自動駕駛需求，有助集團能在市場份額有明顯的提升。

集團致力於將硬件和軟件深度結合，開發出具備自主知識產權的智能駕駛芯片及算法。（資料圖片）

集團過去幾年的毛利率逐步回升中，由2022年的69%上升至2023年的71.3%，另外，市場預期集團2024年至2026年的毛利率佰會維持在72%水平，不過，由於現時仍然是集團的投入期，集團在過去幾年仍然維持在淨虧損狀況，淨利率於2022年及2023年分別為 -963.6%及 -434.1%，預期該虧損率會逐步收窄並有望於2027年錄得首次盈利。市場現時已有位分析師對地平線機器人進行調研覆蓋，目標價中位數約為5.4港元，較昨日收市價4.05港元仍然有33.3%的上升空間。

地平線機器人股價於上市時最高曾升上5.50港元見頂後，便持續回落，並以全日最低位收市，其後股價雖然曾重返高位5.27港元，但未能突破之前高位後，股價繼續回落，並於去年12月20日最低曾跌至3.32港元，令到9天RSI亦失守30水平。股價其後進入整固走勢，一直受制於20天線阻力，不過，該阻力終於在上日成功升破，更升破50天線阻力，形成了突破局面。預期股價在經過之前的整固後，需要減磅的投資者已先行離場，預期股價可以繼續反彈，尤其是9天RSI已升上70水平，有助股價作進一步的突破。投資者可以在4.00港元水平買入，上望整個跌浪總跌幅的61.8%反彈目標4.55港元，只要股價未有再跌穿20天線可繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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