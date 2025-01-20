中海油田服務(2883)股價落後　望先重返反彈目標水平｜彭偉新

中海油田服務是內地領先的海上油氣勘探和開採服務公司，專注於提供鑽井、工程、海上施工及生產支持等服務，由於集團擁有先進的技術和專業團隊，致力於滿足國內外客戶的需求，加上集團擁有強大的市場地位，與國內外大型客戶建立了穩定的合作關係，而且持續的技術創新，提升了服務質量和效率，另外，良好的財務表現，穩定的現金流支持未來擴展和投資，使得中海油田服務在競爭激烈的市場中具備明顯的優勢。而外在因素上，中海油田服務將受益於全球能源需求回升，尤其是在新興市場的強勁需求。同時，油價的穩定回升也將促進公司業務的增長，而世界能源署預期，2025年國際油價可以企穩在每桶66美元以上水平，雖然現時WTI油價已高企在79美元水平，但相信企在該水平的時間不會太長，但只要油價能企在66美元一桶之上，對中海油田服務可以帶來較佳的營商環境。



另外，隨著國內外油氣項目的擴展及新合約的簽訂，公司業務將進一步增強。而在長期方面，隨著技術創新及環保政策的推動，COSL將在綠色能源領域獲得新的增長機會，均會成為支持中海油田服務整體盈利前景的主要因素。市場預期集團2024年的收入按年上升15%，並在未來的3年間可以維持在最多12%的按年增長幅度，至於毛利率方面，會由2023年的28%提升至2024年的30%水平，主要是受到集團致力在成本控制方面，不過，淨利潤方面，2024年每股淨利潤預期只會有0.73港元，按年上升3%，不過，隨著更多的合約在2025年動工，2025年的每股盈利則會上升至0.94港元，按年上升29.7%。以現價計算，2024年及2025年的預測市盈率會相等於9.6倍及7.4倍。

中海油田服務上周五以 7.46 港元收市，全日上升 0.08 港元或 1.08%。集團過去5年的平均Beta值為 1.08，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 10 港元，而最低位則曾見 6.11港元，股價於過去52周累計上升 8.12%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒指同期表現，以現價 7.46 港元計，中海油田服務的股價較 50 天線高出 7.2%，另外，現價亦較 200 天線高出 0.7%，走勢上出現轉強的訊號，有助帶動整個股份向好。而中海油田服務於去年8月21日至今年1月17日期間的股價共錄得8.12%的升幅，期間，共錄得1.74 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的 -0.17 億港元，而散戶則佔當中的1.9 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上27.41%；而最低則跌至-12.32%，而到1月17日當日則為3.89%，大戶資金流有改善的情況。

只要股價能成功收復原本回調幅度的61.8%約7.60港元，股價可以進一步上升。（資料圖片）

中海油田服務股價於去年4月時曾升上最高位見10.00港元後見頂，並在持續回調下，股價最低曾跌至6.11港元後開始由低位反彈，股價於10月曾一度升上最高位見8.61港元，但未能進一步上升外，更升抵了61.8%的反彈目標水平，令到股價再度回調，但未有跌返低位，只在6.56港元見底並作出反彈，只要股價能成功收復原本回調幅度的61.8%約7.60港元，股價可以進一步上升，並有望重返去年10月低高位8.61港元。投資者可以在7.40港元水平買入，上望8.60港元，至於股價一旦回調並跌穿1月9日低位7.06港元，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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