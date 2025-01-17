中國中免(1880)股價現技術見底走勢　或反彈上試55元阻力｜彭偉新

中國中免專注於免稅商品零售，產品涵蓋化妝品、酒類、香煙及奢侈品。集團主要在海南、港澳及主要國際機場運營，隨著中國旅遊市場的復甦，尤其是海南自由貿易區的政策支持，受惠於中國日益增長的出境旅遊需求及內需市場，未來將吸引更多遊客進行消費，預期市場需求將穩定增長。就短期而言，公司將受惠於國內消費回暖及海南的免稅政策推動，吸引更多遊客購買免稅商品。另外，中期來看，隨著中國經濟持續增長及中產階級擴大，消費升級將進一步推動高端產品的需求。至於長期而言，國際市場的擴展及新零售模式的採用將促進業務增長。因此，集團短、中及長期整體業務上均見利好因素，支持股價有進一步上升的空間



以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 17 倍，市場給予集團的預測市盈率為 15.1 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.76倍，而市賬率則為 1.7 倍，估值雖然不算便宜，但亦未有出現估值過高的風險。雖然就競爭而言，市場競爭仍然算是激烈，主要競爭者包括其他免稅零售商及大型綜合零售企業。隨著行業的持續增長，新進入者也可能增加市場競爭壓力。以2024年的每股預測盈利為2.4人民幣，而2025年預測可以升至2.8人民幣，顯示出回暖的盈利能力，而營收方面，預計2025年將達到約44.5億人民幣，現時，市場上共有12位分析師對中國中免有進行調研覆蓋，而所給予的目標價中位數為64港元，較現價仍然有31%的上升空間。

市場上共有12位分析師對中國中免有進行調研覆蓋，而所給予的目標價中位數為64港元，較現價仍然有31%的上升空間。

中國中免於上個交易日以 48.6 港元收市，全日上升 1.15 港元或 2.42%。集團過去5年的平均Beta值為 1.47，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 86.9 港元，而最低位則曾見 37.85港元，股價於過去52周累計下跌 32.75%，以現價 48.6 港元計，中國中免的股價較 50 天線低 8.23%，另外，現價亦較 200 天線低 16.87%，在技術走勢上仍然未有出現走勢過強的情況。中國中免自去年8月20日至今年1月16日期間的股價共錄得6.77%的跌幅，期間，共錄得3.62 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的2.6 億港元，而散戶則佔當中的1.03 億港元。同期的大戶投資者坐貨比率最高曾升上15.08%；而最低則跌至-15.74%，而到1月16日當日則已回升上2.94%，反映出大戶資金流已有好轉外，更見到累計資金流入的情況有再度轉強的情況，相信會有助整體動力進一步轉強。

中國中免股價於去年9月16日曾跌至近年最低位見37.85港元後，受到內地推出組合拳支持經濟增長下，股價由低位迅速反彈並曾於10月初時兩度升上82.10港元，不過，由於未再有新的刺激措施出台，股價亦開始由高位持續回調，並在形成一底低一底下，股價在1月13日最低跌至45.65港元，同時亦帶動9天RSI向下跌穿30水平，進入了RSI弱勢區，形成了超賣。隨著近日股價由保歷加通道底部作出反彈，9天RSI已成功重返30以上，令到超賣走勢結束，亦支持股價繼續反彈，預期股價可以繼續在技術走勢轉強下反彈，投資者可以趁低位48.50港元水平買入，上望整個前升浪總升幅的61.8%回調目標位55港元作為反彈目標，至於股價一旦再跌穿之前低位45.65港元則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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