京東集團(9618)股價終於抂過了調整期　反彈強勁可續向好｜彭偉新

京東集團是一家中國領先的電子商務平台，提供廣泛的產品，包括電子產品、家電、時尚及日用品。京東以其自營物流系統和高效的配送服務著稱，確保快速且可靠的商品交付。受惠於國家刺激政策，尤其是針對小家電和手機的補貼措施，對推動銷售增長有著重要的支持，另外，隨著消費者對線上購物的接受度提升及其平台品類的擴展，京東可以持續吸引更多消費者，尤其是集團在過去幾年曾大額向客戶行補貼，俴到集團的客戶增長在行業中一度領先；加上集團技術創新及其在供應鏈管理上的優勢，有望提升運營效率，進一步增強市場競爭力，成為了支持集團在業務跑出的主要優勢。



集團擁有大量自建的倉儲及配送系統，令到集團能夠提供快速且可靠的服務，另外，集團在過去幾年亦不斷投入人工智慧和大數據，提升用戶體驗和運營效率，特別是隨著數字化轉型加速，線上購物逐漸成為消費主流，行業整體增長趨勢向上，能夠成功應用人工智能在平台上推送商品，更是集團其中一個主要的成功元素。雖然集團的自建物流系統雖需高額初期投資，但長期可降低配送成本，亦有助壓低集團的營運成本。

市場預期京東集團2024年全年每股盈利為14.56元人民幣，預測市盈率為10倍，至於2025年的每股盈利則按年上升6.1%至15.46元人民幣，預測市盈率下跌至9.4倍，與市場上同業的估值相若。至於現時市場上共有26位分析師對京東集團仍然有主行調研覆蓋，而目標價的平均值為185港元，較現價仍然有17.5%的上升空間。至於以13個財務模型作為估值，京東集團的合理價則為228.5港元，較現價仍然有超過45%的上升空間。

京東投資者可以等股價返回152港元水平買入，並以167港元作為目標價。（資料圖片）

京東集團股價於去年1月由低位81.55港元開始反彈，並形成了一浪高於一浪走勢後，股價於去年10月曾一舉升上最高位192.30港元後，由於大市進入回調走勢後，股價持續回落，更持續回吐，一度跌返1月13日低位見126.6港元，差不多回調了之前所形成的升浪總升幅61.8%後，走勢見底並形成了五連陽形態，除了成功升破了保歷加通道中軸阻力外，更成功重返整個落升浪總升幅的38.2%回調目標，因此，在技術上已見走勢有轉強的訊號，特別是9天RSI已成功升破70，反映整體上升動力仍然強勁。由於今次在股價見底之前，9天RSI已先行見底，形成了整個下跌走勢見底的必要條件，預期股價仍然有進一步的反彈空間。若果以整個自高位192.3港元開始形成的回調浪，以總跌幅的61.8%作為反彈目標，股價有機會向上望167港元，投資者可以等股價返回152港元水平買入，並以167港元作為目標價，至於股價若回調並跌穿142港元的話，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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