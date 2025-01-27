渣打曾繼志料美國次季啟動減息　港P息年內下調至少25點子

美國聯儲局將於本周議息，總統特朗普回朝，市場關注會否影響利率動向。渣打銀行香港、大中華及北亞區金融市場及戰略客戶主管曾繼志表示，由於特朗普政策包括對外加徵關稅等，會令通脹升溫，而勞工市場等數據仍反映經濟強韌，預計聯儲局首季將按兵不動，第二季才啟動今年內首次減息。今年全年預計將減息2至3次，每次25點子計算，即全年減幅為50至75點子。



曾繼志預計，聯儲局今年全年將減息2至3次，每次25點子計算，即全年減幅為50至75點子。港息方面，預計今年將跟隨至少下調25點子。（資料圖片）

料特朗普表現較成熟 未必有太多黑天鵝事件

港息方面，他預計，最優惠利率（P)去年已跟隨美息下調三次，累積減幅0.625厘，預計今年也將跟隨至少下調25點子。港元拆息方面，1個月拆息目前約在3.9厘，預計今年會在3.5至4厘之間波動。

曾繼志表示，今年料會是市場較為波動但「有趣」的一年，外匯及息口等均將表現波動，預計客戶對於風險管理需求將高企，有利金融市場業務。不過，相較特朗普首次上台時，此次表現相信會較為成熟，未必會如首次般戲劇化，未必會有很多黑天鵝事件，但會為美國優先等方面留好繼承方向，包括透過關稅及收緊移民政策等政策手段。

故此，他對於地緣政治及貿易摩擦等風險不會過於悲觀，認為特朗普作為生意人，會更傾向於透過談判等方式，來實現互惠互利。

曾繼志預計，相較特朗普首次上台時，此次表現相信會較為成熟，未必會如首次般戲劇化，未必會有很多黑天鵝事件。（Reuters）

人民幣匯率今年目標價7.2至7.4

內地方面，預計人民幣匯率今年會偏弱，美元兌人民幣目標價7.2至7.4，除了需要應對美國關稅政策外，還要解決國內經濟問題，貨幣政策方面的減息，及財政政策方面的發債料會持續。

日圓方面，預計日本央行今年加息會成為趨勢，故此目前匯率吸引，今年美元兌日圓目標價142至145。