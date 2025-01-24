美股｜特朗普言論刺激　道指收市升408點　標指創新高

美國新任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（1月23日）在達沃斯世界經濟論壇（WEF）發言，內容包括呼籲全球減息及下調油價。其言論刺激美股上揚，道指收市升408點，標指創收市新高紀錄。



圖為2024年11月6日，美國紐約證券交易所(NYSE)，一名交易員戴上支持前總統特朗普（Donald Trump）的帽子。（Reuters）

中概股指數收漲0.13% 恒指夜期高水100點

道指收市報44,565.07點，升408.34點或0.92%；納指收報20,053.68點，升44.34點或0.22%。標普500指數收報6,118.71點，漲32.34點或0.53%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收漲0.13%。其中，阿里巴巴跌0.36%。恒指夜市期指收報19,801點，升67點，較恒指收市19,700點，高水100點，成交13,281張。

圖為2021年10月18日，甲骨文（Oracle）位於愛爾蘭都柏林的辦公室。（Reuters）

甲骨文再漲逾1% 醫療保險股上揚

繼前一日上漲後，AI晶片龍頭Nvidia周四微升0.10%，每股收報147.22美元。AI領頭羊微軟（Microsoft）漲0.11%。 甲骨文（Oracle）再升1.22%。

其他大型股方面，蘋果（Apple）股價跌0.08%、Tesla下滑0.66%。

通用電氣航空航太公司 (GE Aerospace) 漲6.59%，此前該公司預計 2025 年利潤將高於預期。

醫療保險公司Elevance亦因季度利潤超過預期，股價漲2.76%，聯合健康集團 （UnitedHealth Group）、CVS Health和Humana的股價，也分別上漲1.88%至3.15%。

美國航空（American Airlines ）預計2025年的利潤低於預期，股價跌8.74%。視頻遊戲發行商Electronic Arts因下調年度預訂量預測，股價跌16.70%

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

油價約跌1% 美元及金價回落

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周四（1月23日）在匯市尾市報108.04，下跌0.11%。 其中，美元兌日圓回升，於匯市尾市報155.82，跌0.46%。

油價下跌 。紐約原油期貨每桶收報74.62美元，跌0.82美元或1.09%。倫敦布蘭特期油收報78.29美元，跌0.71美元或0.9%

金價回落，現貨黃金每盎司最新報2,754.45美元，跌0.07%。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報105,924.86美元、24小時內約跌1%。