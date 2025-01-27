億都(0259)派每股1.8元特別息　與股東共享成果值得嘉許｜彭偉新

億都(國際控股) (0259) 是一家多元化的電子零部件公司，擁有平板顯示器、OLED 和電容器等廣泛業務。集團透過三大分部進行營運，包括液晶體顯示器業務、液晶體顯示器模組生產，以及液晶體顯示器相關產品。

億都(國際控股)於上周四公佈以每股1.8港元特別現金股息，向截至今年2月12日止仍名列在集團股東名冊內的股東，派送早前在出售深圳交易所上市的南通江海 (002484.SZ) 約15%股份所獲得的金額。集團此次出售，共錄得22億港元的淨收益，除了會用作回贈股東外，還可以保留部分資金來增強集團實力，促進業務進一步擴張及發展。特別是集團表示，在過去18個月中，已把業務拓展至人工智能及算力領域，並在這一高增長領域中取得重大進展。因此，將利用部分所得款項進一步發展核心業務外，再尋找能令集團高速成長的機會，以支持集團的長期增長及發展。

集團完成交易後，仍然透過持有南通江海13.81%的股份，維持其策略性股東的地位。管理層表示不會清貨，並繼續對南通江海的強勁增長前景充滿信心。以南通江海於1月22日的收市價26.77元人民幣計算，集團所持有的南通江海股權總市值約為31億元人民幣，即32.6億港元，佔億都(國際控股)於1月22日收市時總市值33.5億港元的97.3%。這代表現時億都(國際控股)的股價只反映所持有南通江海的價值，而集團其他資產及業務則未有反映。另外，根據集團在2024年9月底的資產負債表，集團總資產值為31.25億港元，而淨資產值僅有25.6億港元，就集團所持有的南通江海的價值，已遠超過其帳面值。因此，現價顯示整體估值被嚴重低估，不排除日後股價逐步反映集團其他價值時，股價與其實際價值之間的折讓能逐步收窄。

筆者非常欣賞億都(國際控股)的管理層為股東創造價值的努力，這種回饋股東的抱負在大多數上市公司管理層中明顯欠缺。特別是在近年，有不少新上市的股份未能妥善運用股東手中接過來的資金，作為發展業務的「子彈」，反而放棄本業不停跟風，導致資金流失，破壞集團的長遠發展機會，並蒸發股東的財富。因此，雖然億都(國際控股)並非市場上關注度高的股份，但筆者認為他們在過去10年期間，仍堅持向股東派發現金紅利，對待股東的態度比其他聲稱為藍籌股的股份更具誠意。

本人為證監會持牌人士並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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