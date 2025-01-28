DeepSeek「低成本高效能」　美限制Nvidia晶片出口政策效力受質疑

由中國初創公司DeepSeek開發的強大人工智能軟件，以相對低廉的訓練成本，包括「次一級」的Nvidia晶片，打造效能媲美OpenAI的先進模型，撼動投資界同時，亦引發了對華盛頓貿易限制措施有效性的質疑。

DeepSeek所用Nvidia晶片 2023年10月前尚未禁

彭博報道指出，DeepSeek最近發布的R1模型據稱開發成本只是競爭對手的一小部分，這在周一令美國科技股陷入動盪，因為投資者質疑其他公司花費數十億美元購買先進硬體的必要性，這也在華盛頓引發了一場關於什麼才是最佳的策略來阻止中國開發出尖端人工智能，美國決策者認為這對國家安全構成風險。

美國在2022年10月時出台了政策以限制輝達向中國出售最先進的晶片，並在每年加大限制力度，但輝達的應對則是為中國市場設計新的晶片—DeepSeek很可能用了這些晶片來構建R1。

DeepSeek表示，它使用了沒那麼先進的輝達H800晶片打造了一個看上去與OpenAI最好的產品不相上下的模型，這種晶片在2023年10月前尚被美國政府允許出口至中國。輝達周一稱該模型是「出色的人工智能進步」，展示了公司「充分利用廣泛可用的模型並進行計算完全符合出口管制規定」。

DeepSeek稱，其使用了沒那麼先進的輝達H800晶片打造了一個看上去與OpenAI最好的產品不相上下的模型。

共和黨人要求實施更嚴格的出口管制

「出口管制限制了可獲取的資源，因此中國工程師需要發揮創造力，他們確實做到了，」 英特爾公司前執行長Pat Gelsinger表示， 「工程學是關於應對約束的。」

輝達的晶片已是人工智能領域最受歡迎的商品，並因此成為全球兩大經濟體之間的地緣政治摩擦點。中國仍然是這家晶片製造商的一個重要市場，該公司為中國開發了沒那麼先進的H20模型。

周一美國國會議員呼籲川普政府實施更嚴格的出口限制，以阻止中國在人工智能方面取得進一步進展。

密西根州共和黨人John Moolenaar在一份聲明中表示，美國不能允許像DeepSeek這樣的中國模型威脅國家安全，且利用美國的技術來推進中國的人工智能野心。他說：「對於DeepSeek人工智能基礎設施至關重要的技術，我們必須迅速實施更嚴格的出口管制。」