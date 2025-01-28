特朗普：中國的DeepSeek給美國AI業界敲響警鐘｜有片
撰文：官祿倡
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中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）1月20日發布的最新開源模型，因其開發成本低、性能直追OpenAI等公司的產品，衝擊美國AI市場，引起廣泛關注。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則表示警惕，他指這間由中國公司推出的AI產品應對美國AI行業敲響「警鐘（Wakeup Call）」。
特朗普27日在佛羅里達州眾議院共和黨會議上表示，美國公司需要全神貫注競爭才能取勝，但DeepSeek帶來的衝擊亦可能對矽谷產生正面影響，因為它迫使矽谷以更低的成本進行創新。
DeepSeek的發布令美國股市震盪，科技公司英偉達（Nvidia，又譯輝達），股價在27日單日暴跌近17%，市值損失創紀錄的5,890億美元。
特朗普還指，中國領導人曾告訴他，美國擁有全世界最傑出的科學家，若中國業界能推出成本更低的AI技術，美國公司就會跟進。
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