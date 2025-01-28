2025蛇年｜銀行推電子利市　客戶可參與大抽獎贏8888元利市及金牌

農曆新年將至，來不及去銀行排隊取「迎新鈔」派利是／利市，其實也不必擔憂，因為各大銀行包括數字銀行紛紛推出e 利是，環保又方便之餘，多家銀行更推出派利是獲獎品或抽獎機會，當中最吸引的是花旗及建銀亞洲推出8,888元大利是抽獎，而恒生銀行獎品也有20克財神足金金牌。



各大銀行包括數字銀行紛紛推出e 利是，環保又方便之餘，多家銀行更推出派利是獲獎品或抽獎機會。（資料圖片）

中銀香港 BoC Pay可參與積分大抽獎

中銀香港 BoC Pay 今年將繼續提供「Phone 利是」服務，更特別聯乘海洋公園推出一系列熊貓主題電子利是封，鼓勵市民以更便捷環保的方式派發利是。客戶每次可同時發出 10封電子利是，與親友分享新春喜悅之餘更可賺取積分，派得愈多，獎賞愈多，更有機會參與積分大抽獎。

個人客戶派發電子利是可參與「BoC Pay+ 利是賺分更 Phone 盛」，獲取高達 6,888 積分及參加大抽獎。企業客戶在新春期間可通過企業「e-利是」服務向員工派發開工利是，特選商業理財客戶更可享總值高達港幣32,888 元的「蛇年大利是」獎賞及服務優惠。

恒生銀行今年為客戶帶來5款以恒生經典財神為設計主題的e利是，客戶可自訂賀年祝福語，向親友送上別具意義的祝福。由1月18日至2月12日期間，客戶透過恒生Mobile App派e利是、以轉數快轉賬或首次登記恒生為轉數快預設收款銀行，均可即時透過HARO WhatsApp參加大抽獎，有機會贏取逾2萬份豐富獎品。獎品包括20克恒生財神足金金牌（5份），10克恒生財神足金金牌（21份）及奇華餅家電子禮券價值38元（共22888份）。

恒生銀行今年為客戶帶來5款以恒生經典財神為設計主題的e利是。

花旗去年派發電子利是客戶近6成屬年輕客戶

花旗銀行今年將於Citi Mobile® App再度提供「Citi派利是」服務，並同時推出「Citi派利是」大抽獎，最高金額達港幣8,888元。自花旗推出電子利是以來，一直深受不同年齡層的客戶歡迎。去年透過Citi Mobile® App派發電子利是的客戶中，近6成屬年輕客戶（25-40歲組別），而55歲或以上的客戶派發電子利是亦有增長趨勢，顯示電子利是在香港各階層愈趨普及。

即日起至2月12日，花旗客戶成功於登記參加「Citi派利是」大抽獎，並於推廣期內透過Citi Mobile® App「派利是」功能或以手機號碼設定花旗為「轉數快」預設收款銀行收利是，即有機會贏取高達大利是。

Mox推888.8元現金抽獎

建銀亞洲推出蛇年「e 利是」新春大抽獎，鼓勵客戶以環保方式向親友送上新年祝福。客戶透過派發「e 利是」、設定建行(亞洲)為「轉數快」預設收款銀行或設立新電子賬單或結單 ，即可參加新春大抽獎有機會贏取高達 8,888 港元的大利是及金蛇擺件。由1月29日至2月12日(包括首尾兩天)，客戶透過手機銀行的「派利是」功能，每成功派發一封20港元或人民幣或以上的「e利是3」，即可獲「e利是」新春大抽獎機會一次，有機會贏取大利是，共有108名幸運兒。

除了實體銀行外，數字銀行Mox今年也推出五款充滿特色的蛇年電子利是，客戶不但可自選款式及親自寫上祝賀說話，將祝福派給親友，更可獲贈刮刮卡一張，隨時刮中高達888.8 元現金獎賞。由 2025 年 1 月 29 日至 2 月05日，只要客戶派出 50元或以上的電子利是，即可獲取Mox刮刮卡，隨時刮走888.8元現金獎賞。