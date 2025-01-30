美國議息｜鮑威爾拒評特朗普「減息論」　政策基於數據不急於調整

美國聯儲局周三（1月29日）公布議息結果，一如預期維持利率不變。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）隨後發表講話。對於總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前在達沃斯的世界經濟論壇（WEF）呼籲減息，鮑威爾稱不會進行評論，強調政策立場的評估沒有變化，會繼續以數據為指引，需看到通脹回落有更大進展，局方不急於調整政策利率。他又指，自特朗普上任以來，還沒有與對方接觸。



圖為2017年11月2日，鮑威爾（Jerome Powell）獲美國總統特朗普（Donald Trump）提名出任聯儲局主席後發表講話。（Reuters）

關注特朗普的新政策 需要時間分析

鮑威爾稱，由於新政府仍處於重大政策調整，市場存在一定程度的高度不確定性，這種情況應該會過去。但現階段無法清楚掌握財政、監管、關稅、移民政策會發生什麼，需要先確定政策，然後才能評估對經濟的影響，局方將耐心觀察並了解市場狀況。 他承認，貿易政策的不確定性，或對企業投資決定產生影響；也不清楚關稅將如何影響給消費者。

針對特朗普要求各部門審視內部指引及開支，以排除涉及跨性別、多元化及包容性等項目。鮑威爾稱，聯儲局正在審視行政命令的相關細節，致力使政策在合法情況下與行政命令一致。

圖為2024年9月18日，美國紐約證券交易所(NYSE)交易大廳的螢幕上，顯示聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）舉行新聞發布會。（Reuters）

他表示，美國經濟仍整體強勁，目前狀況相當良好，2024年GDP預計超過2%。勞動市場狀況已降溫，但仍穩健，失業率維持在4.1%，仍處於低點。通脹已經更接近目標，仍有點偏高，局方不需要急於調整政策利率，將持續維持2%的通脹目標，但不需要達到該目標才再次減息，也預計在通脹下調方面會有進一步進展。

對於中國AI程式DeepSeek近日衝擊美股，鮑威爾指人工智慧（AI）股市發展的重要因素，但局方更關注宏觀經濟，AI產業引發的拋售並非實質、持續性的變化。