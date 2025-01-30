美股｜道指收市跌136點　Nvidia挫4%

美國聯儲局周三（1月29日）公布議息結果，一如預期宣布維持利率不變。美股周三（1月29日）下跌，道指曾跌271點，至收市跌136點。納指在AI晶片龍頭Nvidia拖累下，最多跌近1.3%，至收市挫0.51%。其中，在前一天反彈近9%的Nvidia，周三最多跌近6.9%，Nvidia至收市跌4.03%、每股收報1123.79美元。



2024年1月8日拍攝的插圖中，圖為美國科技公司輝達（Nvidia，又譯英偉達）的置於電腦主機板之上。（Reuters）

中概股指數收跌1.16%

道指收市報44,713.52點，跌136.83點或0.31%；納指收報19,632.32點，跌101.26點或0.51%。標普500指數收報6,039.31點，跌28.39點或0.47%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收跌1.16%。其中， 阿里巴巴升0.71%。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）

Tesla公布業績前跌逾2% 微軟挫1%

蘋果雖遭券商Oppenheimer下調評級，股價至收市升0.46%。將於收市後公布業績的Tesla跌2.26%、微軟跌1.09%、Facebook母公司Meta則升0.32%。

T-Mobile股價漲6.34%，此前該公司預測，受其5G計劃需求增加的推動，年度用戶增長將強於預期。另外，生命科學公司Danaher跌9.67%，原因是第四季度利潤不及市場預期。

美元：路透社2011年8月2日在日本東京拍攝設計圖片中，可見多張面額為100美元的鈔票。（Reuters）

美元指數重上108 油價漲逾1%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市報108.00，升0.13%。 其中，美元兌日圓下跌，於匯市尾市報155.30，跌0.15%。

美國原油庫存增加，以及市場對貿易關稅的擔憂，令國際價下跌 。紐約原油期貨每桶收報72.62美元，跌1.15美元或1.56%。倫敦布蘭特期油收報76.58美元，跌0.91美元或1.17%

金價回落，現貨黃金每盎司最新報2,757.54美元，跌0.21%。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報104,599.21美元、24小時內升3%。