美股｜道指收漲168點　微軟挫逾6%　中概股指數飆逾4%

市場正消化多間大型科企業績，美股周四（1月30日）上揚，道指收市升168點。其中，微軟雲端運算業務增長令人失望，股價至收市跌6.18%，為跌幅最大道指成份股。



圖為2024年3月25日微軟在巴黎辦公室外的公司標誌。（Reuters）

阿里巴巴ADR升逾6%

道指收市報44,882.13點，升168.61點或0.38%；納指收報19,681.75點，升49.43點或0.25%。標普500指數收報6,071.17點，升31.86點或0.53%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收漲4.33%。其中， 阿里巴巴升6.24%。

圖為2009年9月8日，位於美國科羅拉多州的IBM廠房標誌。（Reuters）

IBM飆近13% Tesla升近3%

IBM第四季獲利超過預期，股價升12.96%，為升幅最大道指成份股。

MetaPlatforms第四季度營收超過市場預期，股價漲1.55%，日內最多曾漲5%。Tesla收市漲2.87%，此前該公司表示，將在2025年上半年推出更便宜的新電動車。

另外，將於收市後公布業績的蘋果及Intel，前者股價跌0.74%，後者則升1.32%。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）

博通升近5% UPS股價跌14%

晶片生產設備供應商Lam Research預測，受AI熱潮推動，公司第三季營收將超出市場預期，股價漲7.43%。晶片股博通（Broadcom）和Marvell Technology 分別上漲4.51%和3.31%。AI晶片龍頭Nidiva則漲0.98%。

健康保險公司Cigna因年度利潤預測低於市場預期，股價跌6.70%。速遞公司UPS年度收入預測悲觀，股價跌14.11%。

圖為2019年7月16日，美國紐約證券交易所(NYSE)大廳的螢幕上顯示著Cigna的標誌。（Reuters）

美國去年第四季GDP增長2.3%

數據方面，美國去年第4季國內生產總值（GDP）初值，以年率計按季增長升2.3%，低於市場預期的2.6%，亦較前一季的3.1%放緩。期內個人消費支出物價指數（PCE）初值漲4.2%，核心PCE升2.5%。

美元：路透社2011年8月2日在日本東京拍攝設計圖片中，可見多張面額為100美元的鈔票。（Reuters）

美元兌日圓跌至154 現貨金價漲逾1% 油價上揚

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市報107.79，跌0.19%。 其中，美元兌日圓下跌，於匯市尾市報154.05，跌0.73%。

國際油價回升 。紐約原油期貨每桶收報72.73美元，升0.11美元或0.15%。倫敦布蘭特期油收報76.87美元，升0.28美元或0.38%

金價上升，現貨黃金每盎司最新報2,795.15美元，漲1.28%。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報105,756.81美元、24小時內升1.56%。