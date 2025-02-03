渣打料港元債發行今年增5至10% 　港發展商風險溢價高未見拋售潮

美國聯儲局啟動減息周期，亞洲區（日本除外）G3貨幣（美元、歐元及日圓）債券去年發行量按年升40%，結束早前連跌兩年的局勢。渣打大中華及北亞地區資本市場主管嚴守敬表示，該債券發行量應已見底，惟相較2021年高峰期相信仍有上升空間。



去年亞洲區港元債券發行量按年增7%

嚴守敬表示，除了G3貨幣外，去年其實也多了不少港元貨幣債券發行，包括政府及公營機構例如機管局發債，而港元債息定價近年來看也較美元為吸引。同時，也多了銀行去購買港元債券，相信與高息環境銀行貸款需求疲弱，需為資金尋覓其他出路有關。

去年亞洲區港元債券發行量按年增7%，嚴守敬預計，今年仍能夠錄得5至10%的增長，去年成功例子相信能夠吸引更多發行人發債，不單只是政府及公營機構。

目前投資者給予港發展商相較其他行業較高的風險溢價。

高息環境下本港樓市疲弱，近期市場對個別發展商流動性憂慮再度升溫，擔憂四大發展商之一的新世界（0017）「爆煲」，拖累其債券價格急瀉，孳息率爆升。

嚴守敬表示，目前投資者給予港發展商相較其他行業較高的風險溢價，意味需要支付較高融資成本，而其實香港發展商發債一向不是屬於太多，對於財務穩健的企業來說，會有銀團貸款等其他融資渠道可以選擇。至於已發售的港發展商債券，當中也有表現不錯的，未見出現整體板塊的「拋售潮」。