北上消費｜PayMe八達通即日起可掃商戶微信碼支付　6步教成功申請

北上消費愈來愈方便，港人由即日（18日）起，即使手機沒有安裝微信，亦可通過八達通及PayMe等4個支付平台，在各自的APP內掃瞄微信支付的收款碼，再以虛擬銀聯卡付款，金額將自動兌換至港幣交易。



至於在APP立即申請銀聯卡及付款的過程亦非常簡單，以八達通或PayMe為例，只需6至10步便可完成，耗時毋須1分鐘。不過市民須注意，上述方式並不適用於微信小程序或美團等付款，下文將提供詳盡的教學。



由即日起，即使手機沒有安裝微信，亦可通過八達通及PayMe等4個支付平台，通過掃瞄微信支付收款碼並付款。（資料圖片）

▼教學︰申請八達通APP銀聯卡、掃瞄微信二維碼付款▼



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八達通︰豁免外匯交易手續費至今年底

八達通卡目前已提供「八通達．全國通」，可在內地逾336個城市乘坐交通工具，惟不包括商戶及餐廳付款。不過好消息來了，八達通用戶由即日起，在APP內開通手機版銀聯卡，掃瞄商戶提供的微信支付收款碼，便可扣除八達通銀包的餘額付款。

至於申請八達通銀聯卡的過程非常簡單，所有八達通APP用戶，只要在主頁點擊銀包頁面，再按申請銀聯卡，並同意相關條款，只需大約6個步驟，申請成功便可即時使用。若用戶正身處內地，只要在銀聯卡的頁面點擊掃瞄圖案，再掃瞄微信支付收款碼，並輸入付款金額，便自動兌換至港幣扣款。

八達通並公布，為鼓勵用戶註冊和使用微信支付收款碼服務，八達通將豁免外匯交易手續費，直至今年12月31日。

▼教學︰申請八達通PayMe銀聯卡、掃瞄微信二維碼付款▼



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PayMe︰申請銀聯免年費及手續費

同時，滙豐的PayMe由即日起開啟掃瞄微信支付收款碼的服務，付款流程同樣相差無幾。用戶只要在APP內開通PayMe銀聯卡，並掃瞄商戶提供的微信支付收款碼，便可立即扣除PayMe銀包的餘額付款。

申請PayMe銀聯卡的流程同樣非常簡單，用戶只要在主頁點擊銀聯，再按立即開始服務，不需10個步驟，便可即時使用。若用戶正身處內地，首先在銀聯卡的頁面點擊「用二維碼付款」，再掃瞄微信支付收款碼，並輸入付款金額，便能成功付款。

而申請PayMe銀聯卡期間，PayMe的頁面便顯示，在內地、澳門及香港以銀聯消費，可獲免年費及手續費。

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BoC Pay及Tap & Go同樣可掃微信碼付款

除了上述的八達通及Payme外，還有中銀香港BoC Pay及Tap & Go拍住賞的用戶，亦可在內地通過掃瞄微信支付收款碼，在商戶及餐廳付款。不過各用戶要注意，上述付款方式不適用於微信小程序及美團等。

WeChat Pay HK︰可在數千萬商戶以港幣消費

WeChat Pay HK回應指，中國銀聯及銀聯國際早於2018年，已與微信支付及WeChat港幣錢包，首創港幣錢包跨境方案，並不斷改善便利程度，令WeChat的港幣錢包用戶，可透過使用港幣餘額、綁定香港發行的銀行帳戶或信用卡，在內地全部城市共數千萬商戶以港幣消費。