和黃醫藥﹙0013﹚料多項新藥上市獲批　推動整體盈利預期｜彭偉新

和黃醫藥專注於開發針對癌症和免疫疾病的創新藥物，並致力於將其產品推向全球市場。公司目前的產品線包括多種腫瘤治療藥物，如賽沃替尼（Savolitinib）和呋喹替尼（Fruquintinib），這些產品在中國市場表現良好，並且正在進行國際市場的擴展。和黃醫藥的業務模式強調與大型製藥公司的合作，這有助於加速產品的商業化進程。而帶動集團收入增長的主要動力來自於腫瘤產品的銷售增長強勁，相信是與集團的主要市場的腫瘤產品的收入增長率達到59%，顯示出市場需求的提升，加上集團與其他大型藥企合作成功，推動了產品的全球市場推廣，以及集團正在推進多項關鍵臨床研究，預計將在未來幾年內獲得多項新藥上市批准，成為支持集團未來整體盈利預期的主要推力。

另外，隨著ATTC平台的進展及新產品的臨床試驗成功，和黃醫藥在未來幾年內的市場地位將持續增強。2025年預計開始盈利，顯示出公司在整體業務增長中的潛力。若能克服研發風險及市場競爭，將有望實現穩定增長。按現時市場有對和黃醫藥有進行調研覆蓋的17位分析師的預測，集團2024年的全年收入預測為6.67億美元，按年下跌20.3%，而2025年的全年收入預測則為7.93億美元，按年上升18.8%。主要是受惠新產品會如期推出，帶動集團的資金回籠，因此，市場雖然對2024年全年的每股盈利仍然預期會出現0.033港元的虧損，但預期2025年的全年每股盈利則可以扭虧為盈每股0.13港元，相對現價計算為20.5倍2025年預測市盈率。

和黃醫藥過去5年的收入年均複合增長率為31.4%，較同業的2.4%倒退強勁，另外，5年的淨收入年均複合增長率則為34.4%，遠高於同業無增長，因此，若果以同類的生物製藥股份計算，和黃醫藥會是最佳的選擇。以現時共有17位分析師對和黃醫藥的前景及財務作出判斷，和黃醫藥的合理價值中位數應該為40.3港元，相對現價仍然有接近90%的上升空間。即使以8個財務模型去計算和黃醫藥的合理值，仍然達到27.00港元，高於現價仍然有28%，因此，股價仍然屬於估值偏低的水平。

和黃醫藥股價於去年10月兩次升上最高位34.5港元水平後見頂回落，並形成了下行走勢，以一底低於一底下試上日低位19.80港元，不過，9天RSI則未有形成一底低於一底，反而已在去年12月20日見底回升，有助協助股價見底回穩，投資者可以在21.00港元水平買入，上望25.30港元，該水平為整個前跌浪總跌幅的38.2%反彈目標，只要股價未有失守上日低位19.80港元，可以繼續持有。

本人為證監會持牌人士並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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