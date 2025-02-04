內地消費熱度回升　海底撈 (6862) 預期受惠｜彭偉新

海底撈是中國最知名的火鍋連鎖品牌，自成立以來便以卓越的顧客服務和高品質食材著稱。現時，集團的業務模式已擴展至傳統火鍋餐廳之外，涵蓋外賣服務及調味品銷售。公司在顧客服務方面的創新，例如提供免費小吃和飲品、無限量的調料選擇，以及24小時服務，成功吸引了大量忠實顧客。此外，海底撈積極開設新店，去年新增約60家門店，這進一步增強了其市場佔有率。

集團在2023年的總收入達到41,453百萬人民幣，毛利率約為65%。儘管經營利潤率有所下滑，但仍然達到20%，顯示出強大的成本控制能力。此外，海底撈的經營現金流在2023年達到9,500百萬人民幣，顯示出業務運營的穩定性和良好的資金運用效率。對於2024年，市場預期整體成本回升將帶來壓力，全年每股盈利預計輕微下跌3.1%，降至0.88港元。不過，隨著內地經濟增長動力的恢復，2025年每股盈利有望增至1.01港元，同比增長14.1%。2024年及2025年的預測市盈率分別為16.4倍及14.4倍，均較市場預測市盈利為低。

由於集團的業務受惠經濟復甦下，對本資帶來推動作用，集團在過去年間的年均複合增長率達到19.6%，遠高於行業平均值5.2%；另外，集團過去5年營收的年均複合增長率亦達到7.6%，亦高於市場同業的平均值7.0%，因此，數據所示反映集團的表現的確跑贏同行。而由於集團在2023年的末期息有較大的派發比率，令到去年海式撈的追踪年息率達到8厘水平，較同行為高，預期集團仍然可以維持在2024年派息較高的股息率。

市場對於海底撈未來一至兩年的發展持樂觀態度，集團的新店擴張及顧客服務的提升將為其帶來穩定的收入增長外；市場相信集團在市場需求回升及品牌效應的正面影響下，會為集團帶來發展機遇，加上集團的外賣業務增長和穩定的現金流將是其未來增長的重要動力。儘管面臨同店銷售下滑的挑戰，但整體來看，市場仍然對集團在未來幾年內將會有持續的增長。以現價計算，仍然低於市場分析師所給予的目標價17.40港元有接近兩成的折讓，至於現價則仍然低於以14個財務模型所計算出的合理估值23.20港元，因此，投資者可以在低於14港元的水平買入，暫時以由去年10月時頂部19.96港元開始延申的下降通道頂部16.00港元為目標，只要股價未有失守1月13日低位13.44港元，則要先行沽出止蝕離場。

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【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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