中國擬對部份美國貨品加徵關稅 特朗普：不急於與習近平通話
撰文：王海
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月4日表示，並不急於與國家主席習近平通話。特朗普在白宮簽署一系列行政命令時，被記者問到中國反制美國加徵關稅的行動，他說沒有關係（That's fine）。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）則向霍士新聞（Fox News）表示，中美領袖通話仍需安排日程。
特朗普的高級貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）較早時表示，中美元首會在當地時間4日通話，就雙方互相加徵關稅進行對話。《華爾街日報》其後引述美國官員指，兩人周二不會通話。
中方早前宣布反制措施，計劃由10日（下週一）起，對美國部分進口商品加徵關稅，其中煤炭、液化天然氣加徵15%關稅；原油、農業機械、大排量汽車等加徵10%關稅。
據路透社報道，白宮發言人萊維特早前曾為特朗普向中國商品加徵10%的關稅進行辯護，稱「這是對中國過去四年向美國輸入芬太尼的懲罰性關稅。」
韓國在野黨提名特朗普競逐諾貝爾和平獎 執政黨：可恥的奉承加拿大被盟友背叛怒火中燒：向特朗普關稅說不豈止罷買美國貨？特朗普擬晤普京 傳選址沙特或阿聯酋特朗普主張美國優先 國際開發署援助全球勢成絕響｜新聞背後