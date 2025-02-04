中國擬對部份美國貨品加徵關稅　特朗普：不急於與習近平通話

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月4日表示，並不急於與國家主席習近平通話。特朗普在白宮簽署一系列行政命令時，被記者問到中國反制美國加徵關稅的行動，他說沒有關係（That's fine）。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）則向霍士新聞（Fox News）表示，中美領袖通話仍需安排日程。



中國國家主席習近平與美國總統特朗普2019年夏在大阪G20峰會上會面。（Getty）

特朗普的高級貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）較早時表示，中美元首會在當地時間4日通話，就雙方互相加徵關稅進行對話。《華爾街日報》其後引述美國官員指，兩人周二不會通話。

中方早前宣布反制措施，計劃由10日（下週一）起，對美國部分進口商品加徵關稅，其中煤炭、液化天然氣加徵15%關稅；原油、農業機械、大排量汽車等加徵10%關稅。

2025年1月31日，美國華盛頓，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在每日簡報會上發表講話。（Reuters）

據路透社報道，白宮發言人萊維特早前曾為特朗普向中國商品加徵10%的關稅進行辯護，稱「這是對中國過去四年向美國輸入芬太尼的懲罰性關稅。」