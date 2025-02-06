料受惠DeepSeek炒作動力　地平線機器人合理價值曝光｜彭偉新

近日，AI界最受市場關注的話題是內地初創企業突破了技術限制，以遠低於海外競爭對手的成本推出文字生成AI大模型DeepSeek。DeepSeek的出現如同平地一聲雷，令市場感到震撼，這主要反映出內地的AI技術與海外技術之間的差距並沒有預期中那麼大，甚至訓練成本僅為海外競爭對手的三十分之一，這使得投資者更願意將焦點由海外龍頭股轉向內地相關股份。儘管當前市場仍在熱炒與DeepSeek相關的股份，但AI的實際應用必須透過其他介面來實現其功能，因此，AI應用程式很可能成為下一輪市場的焦點。特別是去年市場已開始升溫的自動駕駛技術，仍然受到資金的追捧，投資者應繼續關注相關股份的表現。

其中，地平線機器人（9660）預計將成為資金追逐的重點股份。地平線機器人專注於提供高階輔助駕駛（ADAS）及自動駕駛（AD）解決方案，自2015年成立以來，已成為行業的領先者。公司推出的“征程”系列芯片涵蓋從L2到L4的多元化應用，市場預期集團所推出的J6系列芯片將進一步擴大市場份額。地平線在L2及以下市場的佔有率位居第一，而在L2+及以上市場的佔有率為第四，顯示出其市場競爭力。此外，集團在高算力智駕芯片領域具有先發優勢，特別是J5和即將推出的J6系列，提供高效的計算能力。除了硬件產品，公司還提供算法授權和技術服務，進一步增加收入來源。

集團2024-2026年的營收預計分別為23.76億、35.60億及53.58億元人民幣，年增長率分別為53%、50%及51%。雖然集團面臨淨虧損，但毛利率將保持在約72%，顯示出良好的盈利能力。預計2024年虧損為64.37億元，2026年則收窄至3億元人民幣。目前市場上有7位分析師對地平線機器人進行調研，所給予的目標價範圍為5港元至6港元，中位值為5.37港元。根據6個財務模型計算出的合理價值為5.62港元，以現價計算存在8.5%至9.7%的上升空間。雖然預期2024年及2025年的收入分別為22.89億元及33.52億元人民幣，但集團仍未錄得盈利，每股虧損分別為0.59元及0.15元人民幣。

股價在去年10月24日上市當日曾一度升至最高5.50港元後回落，並在持續調整後於12月20日跌至最低3.32港元。不過，股價從低位反彈，已成功收復10天至50天線的阻力，並收復整個跌浪總幅度的61.8%。預期股價將返回上市日高位5.50港元，投資者可以在4.80港元以下買入，目標上望5.50港元，若股價穿越10天線收市則可考慮止蝕。

本人為證監會持牌人士並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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