哪吒2內地票房報捷　泡泡瑪特聯乘產品大賣　網上二手價倍升

內地農曆年檔期電影《哪吒之魔童鬧海》(《哪吒2》)票房大賣，泡泡瑪特（9992）聯乘推出的「《哪吒2》天生羈絆系列」手辦公仔盲盒受熱捧，網上售罄，實體店也難以買到，網上出現二手放售，整套全新未拆盲盒現貨價倍增至逾1,100元（人民幣‧下同），隱藏款「敖丙版哪吒」全新未拆袋價格更較原價高逾9倍。



《哪吒2》天生羈絆系列手辦公仔盲盒包含隱藏款共9款，每個原價69元，款式隨機，整套8個原價552元。首批現貨1月30日在官網上線，迅速售罄，目前官方店舖的後續批次全部處於預售，最新預售發貨時間排至5月20日，全國多地的泡泡瑪特實體店亦售罄。

在淘寶某盲盒店，全新整套盲盒現貨價飆升至1,129元，高原價約2倍，已拆盒的全套常規款價格漲至606元，全套非現貨的盲盒售價623元。

哪吒手辦玩具價格紛紛上揚

盲盒潮玩二手交易主要平台千島，截至周二（4日），天生羈絆系列整盒成交均價851.2元，新發布的現貨全新未拆盲盒價格逾1,000元。大部分已拆盒的單體手辦價格上漲2倍左右，其中隱藏款「敖丙版哪吒」全新未拆袋價格升至697元，較原價飆逾9倍，預售期為3月20日的轉增名額價格普遍逾300元。

泡泡瑪特中午收市報100.8港元，跌0.5%。