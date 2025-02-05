中美貿易戰｜林健鋒：國際間不能誰惡誰大誰正確　梁美芬：七傷拳

美國總統特朗普宣布對中國出口商品加徵10%關稅後，中國財政部也公布針對美國部分進口商品加徵10-15%關稅作為反制。行會成員、經民聯商界立法會議員林健鋒指中美貿易戰源於美國，香港商界已做好準備，很多廠已經在其他地方投資，但他期望各方能「坐低傾」，又稱國際間不能是「誰惡誰大誰正確」，很多國家都認為提高關稅有問題，對部分地區居民而言物價會變高，導致怨聲四起。



經民聯立法會議員梁美芬形容提高關稅是「七傷拳」，指各行業要對外說好香港故事。



身兼行會成員的經民聯立法會議員林健鋒（中）（盧翊銘攝）

林健鋒：香港要穩打穩紥 梁美芬：要盡量向外說好香港故事

經民聯今日（5日）初八舉行花車巡遊，出席活動的該黨立法會議員林健鋒祝市民「搵多個錢」、生意蒸蒸日上，指大家收入豐厚可以「畀多啲稅」。身兼行會成員的表示，中美貿易戰源於美國，香港商界已做好準備，很多廠已經在其他地方投資，但期望望各方「坐低傾」，又稱國際間不能是「誰惡誰大誰正確」，很多國家都認為提高關稅有問題，對部分地區居民而言物價會變高，導致怨聲四起。他指，香港要穩打穩紮，預料外資陸續來，期望預算案在稅務方面不要有很大調整，指複雜化本港的低稅制對投資者有影響。

經民聯另一位立法會議員梁美芬指提高關稅是「七傷拳」，香港各行業要盡量向外說好香港故事，指「七傷拳打打吓」都要用誠意、實力，讓人知道事情有迴轉餘地。

經民聯在年初八舉行花車巡遊（盧翊銘攝）

經民聯主席盧偉國、南區區議員趙式浩則齊齊扮財神向市民拜年，現場更有兩人扮大熊貓贈慶。盧偉國指，初八向市民拜年寓意「一路發」，希望香港6隻熊貓可帶來經濟新增長點。

盧偉國祝願市民蛇年吉祥、萬事勝意，望香港有動力創造經濟高峰、市民安居樂業，認為香港6隻大熊貓可帶來經濟新增長點。他即場演奏鑽石色士風，寓意東方之珠如鑽石般璀璨。

此外，他指財政司司長陳茂波很快宣布《財政預算案》，經民聯早前已經提交建議書，表示赤字預算下都要投資未來，運用之前的盈餘令市民過得更好。

經民聯在年初八舉行花車巡遊（盧翊銘攝）

盧偉國變身財神向市民拜年（盧翊銘攝）

經民聯副主席梁美芬（中）與該黨立法會議員陸瀚民（左）及區議員黃舒明（盧翊銘攝）

立法會主席梁君彥、經民聯立法會議員陸瀚民及一眾區議員亦有出席，祝市民身體健康、萬事如意，並向市民派朱古力利是。