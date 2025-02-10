北水持吉利汽車(0175)比率升至半年高位　有助推升股價｜彭偉新

吉利汽車是一家中國領先的自主品牌汽車製造商，專注於乘用車及其相關零部件的研發和生產。該公司擁有多個品牌，包括吉利及極氪等，並致力於新能源汽車的推廣。隨著市場需求的變化，吉利積極進行技術創新和國際擴展。根據預測，吉利在2024年的銷售量將達到217萬輛，收入預計達2418億元人民幣，並在2025年增至2937億元人民幣。此外，毛利率預計在2025年將提升至16.1%。



儘管面對激烈的同業競爭，吉利仍持續投入資源於自動駕駛、智能互聯及電動化等領域，以提升產品競爭力。隨著國內消費回暖和政策支持（包括新能源車的補貼和優惠措施），以及海外市場的擴張和新車型的推出，預計將進一步推動集團的銷量增長。

吉利汽車的現價對應過去12個月的追蹤市盈率約為10.8倍，而市場給予的預測市盈率為12.5倍，顯示出市場對未來增長的樂觀預期。集團的股價對營收比率為0.72倍，整體估值合理，有助於吸引機構投資者進行長線投資。另外，北水投資者持有吉利汽車的比例已上升至14.49%，雖然稍有回落，但仍維持在近六個月的高位，反映出大戶對吉利汽車前景的看好。

吉利汽車(00175)於去年9月10日至今年2月7日期間的資金流狀況 。（圖1）

在去年9月9日至今年2月7日的期間，吉利汽車的股價錄得79.5%的升幅，資金流入達68.52億港元，其中大戶佔49.67億港元。大戶投資者的持股比率在此期間最高曾達到13.01%，目前約為10.5%。由於吉利仍然是恒指及國指的成分股，流動性較高，這一持股比率顯示出股價有進一步上升的潛力。

吉利汽車上周五曾一度升至18.08港元，單日升幅接近10%。股價在回調至1月13日的低位13.30港元後，隨後反彈。考慮到股價接近上升目標，建議投資者可等待回調至17.00港元再進行買入。短期內，股價仍可能受益於集團2025年全年銷售量的增長，目標價可參考市場現有27位分析師的中位數18.30港元，只要股價未失守16.40港元，仍可繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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