現貨金首破2900美元　大行看好金價前景　瑞銀料試3000美元

地緣政治存不確定性，以及特朗普上台後接連對不同國家宣布加徵入口貨品關稅，推動投資者將資金泊入具避險功能去的黃金。紐約期金及現貨金於年內屢創新高，其中紐約期金每盎司高見2,927.9美元，升1.4%。截至下午5時25分，現貨金每盎司報2,901.16美元，升1.4%。



以最新價計算，現貨金於年內累升10.6%，同期道指升幅為4.1%。

由於投資者避險意識仍高企，大行亦普遍看好金價前景，荷蘭國際分析師在一份報告中說，金價今年迄今已上漲逾10%，連續創下紀錄。該集團稱，對美國關稅的擔憂（可能導致通脹上升和經濟增長放緩）刺激了對黃金等避險資產的需求。

荷蘭國際﹕地緣政局驅使央行買金

荷蘭國際進一步指出，與此同時中國人民銀行在1月份連續第三個月增加黃金儲備，黃金在2024年的上漲便是由央行買入推動的。該行補充稱，隨着地緣政治緊張局勢和經濟環境促使銀行轉向避險資產，它們可能會繼續增持黃金。

圖為2025年2月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席年度全國祈禱早餐會（National Prayer Breakfast）並發表講話。（Reuters）

瑞銀分析師料金價可見3000美元

另一大行瑞銀的分析師Giovanni Staunovo表示：「特朗普宣佈的新關稅助推了通脹和增長擔憂，提振了金價。我們預計金價將進一步得到支撐，金價將漲至每盎司3,000美元。」澳新銀行高級大宗商品策略師Daniel Hynes表示：「黃金本身也有可能陷入關稅爭端之中，這正在導致現貨市場的混亂。」

OANDA亞太區資深市場分析師Kelvin Wong表示：「我認爲目前（金價）回調的可能性不大，除非我們開始看到美元強勢走高。」