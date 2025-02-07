高盛維持明年第2季金價達3000美元預測　稱關稅影響金價前景

貿易戰及通脹高企等因素支持金價上揚，紐約期金及現貨金均創新高，其中紐約期金於周三（5日）突破每盎司2,900美元大關。高盛於周四（6日）維持其對2026年二季度每盎司黃金金價將達到3,000美元的預測，惟指出如果美國關稅不確定性消退，且市場倉位趨於正常，金價將出現暫時下跌。



高盛的預測基於預計聯儲局將降息、央行持續購金和黃金ETF持有量逐步增加的支撐。高盛表示：「我們認為，美國政策不確定性加劇、央行和投資者的對沖需求，給金價每盡司3,000美元的目標帶來上行風險。」

高盛還警告稱，如果美國對黃金徵收10%的關稅，紐約COMEX期貨和倫敦現貨金價格之間的期貨轉實貨（EFP）價差可能會擴大。

Gold bar replicas are displayed at the Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) annual conference in Toronto, Ontario, Canada March 7, 2023. (REUTERS)

花旗升金價3個月目標至3000美元

另一大行花旗則上調未來3個月金價展望。該行分析師Kenny Hu表示，由於關税風險和央行需求強勁，金價近期漲幅可能高於此前預期。金價今年迄今已上漲10%，突破了花旗設定的每盎司2,800美元的3個月目，並目標上調至每盎司3,000美元。

該行亦同時維持其予每盎司黃金金價6至12個月3,000美元的目標不變。隨着貿易戰和地緣政治緊張局勢加強儲備多元化和去美元化趨勢，並支持新興市場央行的需求，黃金牛市似乎將持續下去。