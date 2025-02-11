美媒：馬斯克牽頭財團擬斥974億美元　收購OpenAI控制權

美國《華爾街日報》2月10日報道，由富豪馬斯克（Elon Musk）牽頭的投資財團，將出價974億美元收購目前控制OpenAI的非營利組織。據報道，馬斯克的Marc Toberoff表示，他已於10日向OpenAI董事會提交報價。



2024年12月5日，馬斯克（Elon Musk）出現在美國華盛頓國會山。（Reuters）

《華爾街日報》援引由Marc Toberoff提供的聲明，馬斯克在聲明中稱，OpenAI是時候回歸曾經的開源和安全至上，其財團將確保這一點。

路透社指出，OpenAI對《華爾街日報》的報道暫無回應。

圖為2024年12月4日，OpenAI聯合創始人兼行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）在紐約市林肯中心舉行的《紐約時報》年度 DealBook 峰會上發表講話。（Getty Images）

路透社報道，馬斯克此舉或加劇與OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）的緊張關係。馬斯克2015年與奧爾特曼共同創立OpenAI，但在公司發展起飛前離開。

去年，馬斯克曾對OpenAI和Altman提出訴訟，指OpenAI屬非營利組織，致力於開發人工智能（AI）造福人類，但現在卻試圖轉型為牟利，只專注於賺錢。