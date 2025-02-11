美媒：馬斯克牽頭財團擬斥974億美元 收購OpenAI控制權
撰文：蕭通
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美國《華爾街日報》2月10日報道，由富豪馬斯克（Elon Musk）牽頭的投資財團，將出價974億美元收購目前控制OpenAI的非營利組織。據報道，馬斯克的Marc Toberoff表示，他已於10日向OpenAI董事會提交報價。
《華爾街日報》援引由Marc Toberoff提供的聲明，馬斯克在聲明中稱，OpenAI是時候回歸曾經的開源和安全至上，其財團將確保這一點。
路透社指出，OpenAI對《華爾街日報》的報道暫無回應。
路透社報道，馬斯克此舉或加劇與OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）的緊張關係。馬斯克2015年與奧爾特曼共同創立OpenAI，但在公司發展起飛前離開。
去年，馬斯克曾對OpenAI和Altman提出訴訟，指OpenAI屬非營利組織，致力於開發人工智能（AI）造福人類，但現在卻試圖轉型為牟利，只專注於賺錢。
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