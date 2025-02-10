馬克龍宣布千億歐元AI投資計劃　上載生成式影片宣傳巴黎AI峰會

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）2月9日表示，法國將在周一（2月10日）開幕的巴黎AI峰會上宣佈未來幾年將在AI領域投資1,090億歐元（約8,740億港元）。為了宣傳此次峰會，馬克龍9日在社交媒體X上載一段由AI生成的虛假影片，其中他自己扮演各種角色。



據法媒報道，馬克龍把這項AI領域投資描述為「法國版的星際之門」，旨在尋求在由美國和中國主導的AI行業中佔據更大的立足點。馬克龍9日在AI峰會前夕接受法國國家電視台訪問時表示，面對中國和美國在AI領域帶來的競爭，歐洲和法國必須加快投資。

2025年2月9日，巴黎AI峰會前，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）接受國家電視台採訪。（Reuters）

為了宣傳此次峰會，馬克龍還在X平台上載一段AI生成影片。影片可見其臉孔被接到1980年代法國流行名曲《Voyage Voyage》的MV、法國電影巨星尚杜加丹（Jean Dujardin）的喜劇作品和法國饒舌歌手Nekfeu的表演等。在影片結尾，身穿西裝的真人馬克龍說道：「做得好！」

此前，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上月表示，將在美國建設一項規模為5,000億美元（約39,000億港元）的AI基礎建設項目，名為「星際之門」（Stargate），該項目將由OpenAI和軟銀（Softbank）牽頭。同時，DeepSeek等中國企業在開發具有競爭力且低成本的AI模型方面取得巨大進步。

2025年1月21日，美國總統特朗普聯同甲骨文聯合創始人埃里森、軟銀首席執行官孫正義和OpenAI首席執行官奧爾特曼召開記招，宣布5000億美元的AI投資大計「星際之門」。(Reuters)

據悉，加拿大投資公司Brookfield計劃向法國的AI項目投資200億歐元（1,600億港元），以及來自阿聯酋的投資，未來幾年可能達到500億歐元（約4,000億港元）。