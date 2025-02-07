AI黑馬DeepSeek低成本高效能震撼市場　OpenAI潛在對手還有這些

中國DeepSeek在農曆新年期間推出了 AI 模型 DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1，引起了廣泛關注，並且在AI產業中掀起波瀾！



在經過數日的市場震盪與各方分析後，DeepSeek掀起的影響，可以歸納為「低成本與高效能」，有能力以更低的價格提供AI服務，進而推動AI技術普及，更進一步加速市場競爭，對其他AI公司構成了競爭壓力，促使加速技術研發。

DeepSeek以低成本高效能震撼市場（unsplash@solen-feyissa）

中國AI企業急起直追

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DeepSeek的成功可能並非個案。近期，其他中國科技公司也紛紛發表最新AI模型，聲稱可與 DeepSeek 和 OpenAI 的模型相提並論。

美方的悲觀論者，例如卡內基國際和平基金會的中國AI專家 Matt Sheehan 就表示，美國政府若以為擊垮 DeepSeek 就能高枕無憂是大錯特錯。他認為，中國在AI領域的發展速度正不斷加快，美國應密切關注。

以下為近期推出AI模型的中國企業：

阿里巴巴雲 (Alibaba Cloud)

Qwen2.5-Max（Alibaba Cloud）

農曆新年期間，阿里巴巴雲發布了 Qwen 2.5-Max 模型，號稱在多項基準測試中超越 DeepSeek V3 和 Meta Llama 3.1。

根據「阿里雲」指出，Qwen2.5-Max 模型是阿里雲通義團隊對 MoE 模型的最新成果，預訓練資料超過 20 兆 tokens。在測試大學程度知識的 MMLU-Pro、評估程式設計能力的 LiveCodeBench、綜合能力評估的 LiveBench，以及近似人類偏好的 Arena-Hard 等多個權威評測中，該模型均展現出與 DeepSeek V3、GPT-4 和 Claude-3.5-Sonnet 比肩，甚至領先的性能。

通義團隊將 Qwen2.5-Max 與DeepSeek V3、Llama-3.1-405B，以及Qwen2.5-72B進行對比，聲稱在所有11項基準測試中，Qwen2.5-Max 全部超越了對比模型。

智譜 (Zhipu)

Zhipu

這家位於北京的新創公司以AI發展迅速著稱，其AutoGLM應用程式可幫助使用者透過複雜的語音指令操作手機，但近期被美國政府列入貿易黑名單。

智譜才於去年12月完成新一輪30億人民幣融資，智譜AI稱，新的投資方包括多家創投及國資，君聯資本等老股東繼續跟投，本輪融資將用於智譜GLM大模型系列的研發。在年前的1月23日，智譜發文宣佈旗下智譜GLM-PC開放體驗，宣稱「自主操作電腦的多模態 Agent再升級」

依據《IT之家》報導，GLM-PC是基於智譜多模態大模型的CogAgent，能像人類一樣「觀察」和「操作」電腦，協助用戶完成各類任務。GLM-PC v1.0 於 2024 年 11 月 29 日發佈並開放內測，目前最新推出「深度思考」模式、增加專用於做邏輯推理和代碼生成的功能、並提供了對Windows系統的支持。

延伸閱讀：生成式AI除ChatGPT外 全球第二是中國AI「豆包」 靠1方法佔市場（點擊連結看全文）

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月之暗面 (Moonshot AI)

Moonshot AI

與 DeepSeek 同日發布 LLM 模型，聲稱在數學和推理能力上可挑戰 OpenAI o1。該公司的 Kimi k1.5 模型以能處理大量中文字符而受到關注。

以Kimi k1.5 模型為例，其官方聲稱，模型在強化學習中把情境窗口擴展到128k，就好比給模型開了一個超長的「記憶窗口」，讓它能夠處理更長的數據序列，從而更好地理解和生成連貫的文本。

官方指出，模型採用部分軌跡回放技術（Partial Rollouts），就像是在瀏覽一個超長的影片，先快速全部看一遍，然後針對感興趣的部分詳細觀看，以提高訓練效率。

而在模型的行為優化方面，則采用了線上鏡面降算法（Online Mirror Descent），這種算法通過不斷調整模型的參數，使得模型在面對不同問題時能夠更靈活地找到好的解決方案。同時，模型在訓練時會優先選擇更有學習價值的問題進行訓練。

字節跳動 (ByteDance)

ByteDance

TikTok 母公司字節跳動推出豆包 (Doubao) 1.5-pro模型，聲稱在特定測試中優於OpenAI o1，且價格更具競爭力。

根據最新公布的跑分結果，Doubao 1.5 Pro 在 14 項基準測試中表現突出，特別是在推理能力和程式設計等領域，Doubao 1.5 Pro 在「BBH」推理測試中取得 91.6 的高分，而在「McEval」程式碼測試中也獲得了 70.2 分，這些分數分別超越了 OpenAI 的 GPT-4（分別為 89.2 和 58.7）及 Google 的 Gemini（分別為 92.6 和 67.0）。

該模型採用稀疏 MoE 架構，使得模型在保持高性能的同時，降低了算力需求，且採用自主數據生產體系，避免了數據蒸餾，確保了數據的獨立性和可靠性。

騰訊 (Tencent)

Tencent

以遊戲和微信聞名的騰訊，在 AI 領域也有進展。其「混元」模型（Hunyuan） 在生成影片方面的表現據稱可與 Meta (元) Llama 3.1 相媲美，且所需的運算能力更低。

在去年11月騰訊混元宣布最新的 MoE（混合專家；Mixture of Experts）大語言模型「混元 Large」以及混元 3D 生成大模型「Hunyuan3D-1.0」正式開源後，模型可在 HuggingFace、Github 等技術社群直接下載，免費且可商用。

官方聲稱，「Hunyuan3D-1.0」解決了現有的3D生成模型在生成速度，以及泛化能力上不足的問題，可幫助3D創作者和藝術家自動化生產3D資產，可重建各類尺度物體，大到建築，小到工具花草。

應用上，3D生成相關技術已開始應用於UGC 3D創作、商品素材合成、遊戲3D資產生成等騰訊業務中。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】