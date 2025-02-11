市場憧憬中國鐵塔(0788)　合股後可由機構投資者接力推高｜彭偉新

中國鐵塔為內地的通信鐵塔基礎設施服務提供商，集團現有的主要有業務部門分為3個，其中，塔類業務部門基於站址資源與通信運營商（TSP）主要是負責開展宏站及微站業務；至於室分業務（DAS）部門，則主要向通信運營商提供室內分佈式天線系統並連接其通信設備；另外，跨行業站址應用與信息業務部門則主要基於網站向來自不同行業的客戶提供包括基礎設施、維護服務與電力服務在內的站址資源服務，以裝載來自不同行業客戶的不同設備並幫助其建立多類全國性或地方性網絡。



集團去年上半年營業額為482.4億元人民幣，按年上升3.8%，而毛利為404.75元人民幣，按年上升4%，而毛利率為83.9%，與之前一年相若，數據反映出中國鐵塔的業務相對穩定，主要是內地電信商暫時未有對電信基建有大幅增加的需要外，最主要是現時距離6G發展所需要投資的時間仍然未到，而現有的基建規模已足夠應付現有的業務增長，因此，內地3大電信商在資本開資未有大幅增加下，中國鐵塔只維持小規模的在現有機站上進行小型的工程，令到集團毛利率一直維持在80%以上水平。

市場預期中國鐵塔會在3月10日公佈2024年全年業績，預期收入為978.2元人民幣，按年上升4.1%，而每股盈利為0.063元人民幣，同比增長達到12.4%，而遠期市盈率會是17.2倍，至於2025年全年則會有機會升上0.075元人民幣，按年上升19.8%。而集團在過去5年的收入年均複合增長率為2.9%，高於行業的平均值0.3%；而淨收入的年均複合增長率則為26.6%，亦遠高於行業的平均值7.5%，因此，中國鐵塔在行業數的表現屬於非常佳的水平，相信是因為集團在行業中擁有96%的市場份額，而內地三大電信商更是其客戶及股東，令到集團可以有較穩定的業務前景。

中國鐵塔(00788)於去年9月10日至今年2月10日期間的資金流狀況。（圖１）

中國鐵塔自去年9月10日至今年2月10日期間的股價共錄得3.06%的跌幅，升幅不算太明顯，不過，期間則共錄得11.86 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的7.88 億港元，而散戶則佔當中的4 億港元(見圖1)。同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上46.22%；而最低則跌至-19.28%，而到2月10日當日則為2.53%。雖然大戶資金動力未返回較強的水平，不過，已見逐步改善之中，特別是大戶資金流入後雖然股價近期的升幅減慢，但仍未見有資金流出，即使大戶資金動力未能返回高位，但未有反映大戶投資者在看淡中國鐵塔的股價表現。

至於股價走勢方面，股價於去年9月底成功升破自2022年7月開始形成的大型橫行走勢頂部後，雖然維持反覆，不過，股價由2023年低位已形成了浪高於一浪走勢，股價在確認向上突破後，股價的量度上升目標便可以用之前由1.08港元跌至低位0.70港元後，整個橫行區域的1.618倍作為下一個技術走勢的目標，投資者可以先等股份回調至1.15港元水平買入，上望黃金比率1.618倍1.25港元作為獲利離場價，至於股價若未有失守50天線的話，可以繼續持有並上望1.25港元。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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