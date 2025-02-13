標普料今年港寫字樓租金最多跌1成　租金水平重回2012年水平

標準普爾發表報告，預料今年本港寫字樓租金今年繼續下跌，估值亦將跟隨，持有甲級寫字樓物業的主要地產商面臨物業估值下調衝擊。



該行預測，本港甲級寫字樓租金今年將跌8%至10%，較原先估計的5%跌幅大，意味租金回落至2012年水平。

報告指出，本港地產商面對經濟不確定性及新落成寫字樓激烈競爭，預期業主將採取更多措施挽留租戶，包括在續租時減租。周轉出問題業主出售寫字樓的情況可能會增加，即使是最穩健的業主，其所持寫字樓物業估值也會受到衝擊。

寫字樓樓面吸納量增加

標普全球評級信用分析師Ricky Tsang指出，相對過去5年租金持續下跌，主要地產商賬面估值一直相當穩定，但寫字樓資產的公允值衝擊可能會更大。不過，過去1年本港寫字樓樓面面積吸納量增加，反映需求上升或會吸收新的供應量，但需求仍遜於疫前。