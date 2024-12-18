爪哇九龍灣寫字樓命名「THE CENDAS」　樓高23層、全幢50萬呎

爪哇集團（0251）旗下九龍灣常悅道15號商業發展項目，今天（18日）命名為「THE CENDAS」。發展商表示，項目獲多家國際知名品牌及跨國企業預租諮詢，預計2025年上半年落成。



2025年上半年落成、呎租參考同區甲廈每呎25元

市場消息指，THE CENDAS 已展開招租，呎租金將參考同區甲級商廈，估計每平方呎約25元水平。

樓高23層、全幢50萬呎

項目樓高23層，總樓面面積高達50萬平方呎，提供約47萬平方呎超甲級寫字樓樓層面積及約2.76萬平方呎零售設施。當中，辦公樓單一樓層樓面面積逾2.75萬平方呎，單位最深達14米，加上層與層之高度達4.9米。

另外，2樓的平台及頂層戶外花園與依傍的綠化帶相互融合此外，地下大堂特高有11米，加上30米寬闊入口。此外，項目所有車位，涉及167個車位及16個電單車位均配備電動車充電器或充電插座。