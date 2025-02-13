美股｜特朗普將實施對等關稅　道指暫升350點　納指飆逾1%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於周四（2月13日）簽署行政令，宣布將實施對等關稅，但措施不會即時生效。消息公布後，美股升勢擴大，道指曾漲超過350點，納指重新升逾1%。特朗普在橢圓形辦公室討論關稅措施時稱，「我們想要一個公平的競爭環境。」



圖為2024年11月6日，美國紐約證券交易所(NYSE)，交易員展示美國旗幟。（Reuters）

截至本港凌晨3時47分，道指報44,710點，升342點或0.77%；納指最新報19,885點，升235點或1.20%；標普500指數報6,104點，升52點或0.86%。

特朗普周四表示，在對等關稅措施下，通過其他國家運送商品以規避徵稅的做法將不被接受，但預計許多國家的關稅將保持不變；不要期待會有任何豁免，且他考慮竹很快將對汽車、藥品等加徵關稅，短期價格有可能上升。

路透社引述白宮官員稱，特朗普的對等關稅不會即時實施，但料會在幾週內開始徵收，特朗普的貿易和經濟團隊正研究各國的雙邊和貿易關係。政府將首先審查所謂最「惡劣」的問題，包括貿易順差最大和關稅稅率最高的國家。

圖為2025年2月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）簽署行政令，宣布將實施對等關稅。旁為商務部長提名人盧特尼克（Howard Lutnick）。（Reuters）

商務部長提名人：料4月1日前完成研究

該官員稱，對實關稅措施也旨在促使一些國家展開談判，以減少其他貿易障礙。該官員指出，特朗普政府還將致力於抵消非關稅貿易壁壘，包括針對其他國家的繁瑣法規、增值稅、政府補貼和匯率政策等。

美國商務部長提名人盧特尼克（Howard Lutnick）表示，相關研究應在4月1日前完成，將會逐個國家進行處理。

美國1月最終需求PPI按年升3.5% 高於預期

數據方面，美國1 月最終需求生產物價指數（PPI）按年升3.5%，高於市場的3.2%；按月增0.4%，高於預期的升0.3%及前值的0.2%。期內扣除食品和能源的核心PPI，按年升3.6%，高於預期的3.3%；按月升0.3%，則符合預期。。