調查指本港僱主對請人轉趨觀望　「選賢」考慮3大因素經驗

勞動市場或吹淡風！有調查顯示，香港僱主的招聘意欲有開始轉淡的跡象，同時對來年首季的人手聘用亦採取較觀望的態度。

據jobsDB最新的《招聘、薪酬及福利調查報告》發現，有近三份之一（32%）的受訪企業認為2019年首季的就業市場將較今年第三季淡靜，並只有38%的受訪企業肯定會在2019年首季進行招聘，百分比不但較去年進行同項調查所得的55%下滑了17%，數字也是同一調查自2012年首次進行以來最低的。

反之，表示還未確定招聘計畫的企業卻有36%，成為7年來錄得的最高比率。這兩項數據的走勢反映本地「打工仔」來年的職場選擇未必如近一兩年般多。

jobsDB香港區行政總裁仇崑石認為，長遠而言，中美貿易戰仍未完全解決，加上美國聯儲局繼續加息，英國脫歐談判又陷入困局，為市場環境增添不少變數，亦令本地僱主問始對增聘人手採取較觀望的態度，或致就職市場氣氛轉淡。

調查指，有36%企業未確定招聘計畫，成為7年來錄得的最高比率。﹙資料圖片﹚

8%希望以「新血」 取代表現不濟僱員

計劃招聘的僱主當中，部分是因應業務發展和補充離職員工的需要，但也有8%希望以新員工取代現有表現不濟的僱員。這類欲以新人代舊人的僱主中，有57%認為現存員工的工作態度差，同樣亦有57%覺得現有僱員缺乏工作動力。

儘管有不少僱主預期本港明年首季的就業市場漸趨淡靜，有逾一半（56%）的受訪企業相信來季將比今年首季更難聘得人才。企業選賢的三大考慮因素是應徵者的：「相關工作經驗」（68%）；「學歷資格」（51%）以及「預期的薪金褔利」（51%）。若聘請對象為初出茅廬的畢業生，僱主最講求的則是「面試表現」（65%）、「應徵過程中所表現出的態度」（44%），以及「預期薪金」（33%）。

仇崑石結稱，近年香港人力資源供應偏緊及人才錯配的問題持續，僱主在明年首季仍會較難覓得人才。即使如此，愈來愈多僱主為求覓得真正合適的人選，不再單純講求求職者的學歷經驗，而會着重求職者的態度及價值觀。因此，剛畢業的同學應在應徵時表達出正面誠懇的態度，甚至提出其他實例以突出個人的價值觀及長處。

《報告》亦預料，明年僱員的平均薪酬增幅為3%。﹙梁鵬威攝﹚

料明年平均加薪3%

有關調查於2018年9月訪問了本港271家大小不同的機構。 《報告》亦預料，明年僱員的平均薪酬增幅為3%，而業績花紅總值平均就有1.88個月的底薪，較2018年的1.47個月為多。

調查同時發現，本年度香港僱主在年假以外最常給予員工的非法定特別假期為婚假（57%）與恩恤假（56%），而現分別有20%和7%受訪企業實施的「生日假」及「家事假」，則會成為2019年最多僱主準備加推的額外假期。

此外，本地僱主似乎開始加強關注女性僱員的權益。有6%的受訪僱主已在10星期法定產假以外提供額外產假，更有8%計劃於明年推行。還有備受議論的月事假，據調查顯示原來亦已有4%的受訪企業設立了該項褔利，並有6%準備於明年實施。

仇崑石指出，無論如何，這類額外褔利都是一種體裇員工的表現，有助提升企業形象及增加員工歸屬感。」