【劉強東涉性侵】美檢察方指因證據不足不予起訴　京東抽升近6%

京東創辦人兼行政總裁劉強東早前在美國捲入性侵事件。美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市亨內平縣檢察官辦公室於當地時間周五宣布，因證據不足而不予起訴。受到消息刺激，公司股價在美國時間周五尾市彈升，曾高見21.99元（美元‧下同），收市報21.08元，升5.9%。

劉強東在今年8月底前往明尼蘇達大學參加一個工商管理博士課程，期間出席一場晚宴後，被指因涉嫌侵犯一名女大學生被當地警方拘捕。獲釋後劉強東便返回中國。京東亦於9月3日發出聲明，指出劉強東已回到中國正常開展工作。

在接近4個月後，當地檢察部門指出，經過細緻審查後，認為案件有嚴重證據問題，要證明「超出合理懷疑」的刑事指控屬不可能，因此不會提出任何起訴。檢方聲明又指出，不予起訴與劉強東身位及地位無關。

京東調整業架構 多部門負責人轉向徐雷滙報

另一方面，京東內部進行架構重組。據《每日經濟新聞》報道，公司發布了組織架構調整公告，將京東商城架構調整為前台﹑中台及後台。調整架構後，包括拼購業務部等多個部門負責人，將會向京東CMO兼京東商城輪任CEO徐雷滙報。

在調整之前，高級副總裁胡勝利及王笑松，均直接向劉強東滙報，調整後則轉向徐雷滙報。