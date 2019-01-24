2019年全球品牌價值排行榜　蘋果被冠軍Amazon拋離

英國品牌評估機構Brand Finance公布2019年全球企業排行榜，去年亞軍的蘋東仍守住第二位，但已被冠軍拋離，更快要被季軍追上。

Amazon品牌價值勁升24.6%

2019年最有價值企業，當然是以明顯優勢蟬聯冠軍的Amazon，品牌價值高達1,879.05億美元，按年大升24.6%。季軍是Google，品牌價值為1,427.55億美元，按年上升18.1%。

今年首三位排名不變，但亞軍蘋果的情況備受關注。2019年蘋果品牌價值為1,536.34億美元，增長僅5%，增速遠遠落後於Amazon及Google，因此被Amazon拋離之餘，亦漸被Google追上。

Amazon由網上零售進佔實體店，早前更開設無人商店。（路透社）

手機業增長遇困 三星價值跌1.1%

不過，今次不單止是蘋果的問題，排行榜反映出手機相關行業普遍遇上困境。

全球手機銷量一哥的韓國三星，品牌價值按年下跌1.1%至912.82億美元，被Microsoft追上跌落第5位，亦是排名前28名的企業之中，唯一品牌價值下跌的企業。

華為品牌價值增63.7% 進佔第12位

部份與電訊及手機相關的企業，品牌價值增幅亦不高。美國電訊公司AT&T增長5.6%，中國移動（0941）增長4.6%，LG增長10.1%。

但電訊業也有個別例子，近年成為中美角力焦點的華為，品牌價值就按年大升63.7%至622.78億美元，從去年的25位上升至12位。

陷入中美摩擦的華為，品牌價值按年大升63.7%。（路透社）

微信品牌價值飆126% 騰訊增長21.9%

網絡相關公司近年表現不俗，Facebook品牌價值832.02億美元，按年增長8.7%，守住第7位。微信品牌價值大升126.2%，從47位彈上第20位。騰訊（0700）品牌價值增長21.9%，排第21位。而第23位則是新上榜的淘寶。

Youtube品牌價值大增46.2%，進佔第32位，而天貓則是新上榜，排第35位。

蘋果行政總裁庫克雖然下半年面對iPhone銷售不佳的困境，但仍是全球第四大行政總裁。（路透社）

貝佐斯成全球第一CEO 李彥宏第五

Brand Finance還列出全球10大行政總裁，第一名是全球首富兼Amazon創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），第二名是2009年起接任豐田社長的豐田章男，第三名是LVMH的Bernard Arnault，蘋果庫克（Tim Cook）排名第四，而第五位則是百度創辦人李彥宏。

而貝佐斯以及Bernard Arnault，更在營銷投資項目得到100分滿分。營銷投資是「很易失分」的項目，排第12位的Google行政總裁Sundar Pichai只得兩分，而第37位的Uber行政總裁Dara Khosrowshahi更要「捧蛋」。