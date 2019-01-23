李錦記家族旗下　中國最大直銷企業無限極宣布整改

李錦記家族旗下的中國最大直銷企業無限極，最近因涉及醫療健康事件宣布整改，而涉事的經銷商被取消資格。

被查是否涉嫌虛假宣傳

根據媒體報道，早前陜西商洛市一名3歲女童，被診斷為「幽門螺旋桿菌感染」，之後一名當地的「無限極指導老師」推介之下，每日大量服食無限極多種產品，後來在醫院被診斷患有心肌損害、低血糖等多種疾病。

西安市工商局早前責成工商雁塔分局，調查無限極陜西分公司是否涉嫌虛假宣傳，同時責成藍田縣市場監督管理局，調查經銷商樊樂是否涉嫌虛假宣傳。

已取消經銷商資格

據《第一財經》報道，無限極陜西分公司已經就事件立案調查，今日在廣州召開了媒體溝通會。

無限極副總裁薛守春表示，自事件發生以來公司不斷跟進，最終情況要等待監管部門的調查結果。而公司已經成立了以高級副總裁為主導的整改小組，建立檔案處理所有消費者的投訴與媒體報道的事件。

據了解，今次事件涉及直銷人員宣傳違規，涉事經銷商已經被取消資格。

無限極是李錦記健康產品集團成員，在香港也有分公司。（無限極網頁）

強調沒有在電商平台出售

至於有報道指無限極的產品已下架，薛守春表示：「不管是淘寶還是蘇寧等，在任何電商平台上，都沒有設立自己的官方網站。因此，對於目前電商上銷售的產品，公司不敢保證其來路情況。」

內地早前爆出權健的健康產品風波，目前市場對健康產品十分敏感。

無限極是李錦記健康產品集團旗下成員，成立於1992年，總部位於廣州，主要銷售中草藥健康產品，僱員超過4,700人。

李錦記健康產品集團的香港總部，就在上環德輔道中的無限極廣場。