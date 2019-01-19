【無限極風波】產品致陝西女童心肌損害　涉虛假宣傳遭立案調查

內地「直銷之王」無限極（中國）有限公司（下簡稱「無限極」）近日捲入多宗營養補給品醜聞，其中陝西田女士的3歲女兒服用無限極產品後被診斷出心肌損害一事備受關注。 據新華社報道，陝西西安市工商局周五（18日）責成相關部門對涉事的無限極陝西分公司及經銷商樊樂是否涉嫌虛假宣傳立案調查。

無限極（中國）有限公司是李錦記健康產品集團成員。（無限極公司網站）

日前，有媒體報道陝西商洛市市民田淑平的3歲女兒感染幽門螺旋桿菌後，在當地一名無限極「指導老師」樊樂推薦下，每日大量服用無限極多種產品，後被多家醫院診斷為心肌損害、低血糖等病症。

西安市工商局周四（17日）成立專項工作小組，組織召開處置工作會議，並按照陝西省市場監督管理局相關要求，研究安排部署核查該事件。

該局周五（18日）在核查排查的基礎上召開約談告誡會。會上責成無限極陝西分公司立即對所有直銷員及相關市場主體經營行為進行自查自糾，並進一步提供所有西安地區分公司關聯市場主體詳細名單，形成報告報西安市工商局，就事件中涉及的無限極相關公司開展調查。

會上還責成工商雁塔分局對無限極陝西分公司是否涉嫌虛假宣傳進行立案調查；責成藍田縣市場監督管理局對事件中經銷商樊樂是否涉嫌虛假宣傳進行立案調查。目前，案件正進一步調查中。此外，陝西省市場監督管理局已緊急部署，要求陝西各地市區開展對無限極分支機構及關聯市場主體的核查、排查工作。

（新華社）