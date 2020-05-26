【何鴻燊逝世】盤點賭王靚絕資產　銀色勞斯萊斯淪「陪襯」？

賭王何鴻燊一生坐擁數以百億元計資產，富可敵國，但其手上一些「心頭好」，相信單單有錢亦未必可買到。他透露過，自己特別偏愛「1」這個數字，所以擁有為人所知的「HK1」車牌、淺水灣道1號大宅，以及賽馬史上累積獎金排第一名的香港馬王「爆冷」等。

「HK1」車牌 價格不菲

名車當然配「靚車牌」，名車全球最少量產亦有數輛，但車牌卻不能重複，如遇上心頭好，卻被人買走，隨時「有錢都買唔返」！就好像「1」號車牌屬於香港警務處長，而何鴻燊則擁有香港1號「HK1」車牌，價格不菲。掛在價值至少700萬元的勞斯萊斯幻影Phantom上，恐怕名車亦只能淪為「陪襯」。

另一個「1」是賭王的居所淺水灣道1號大宅，1966年以70萬元買入，地皮總面積21,916方呎，單是地皮估值逾16億元 (2011年)，現時屬大房長女何超賢名下。而四太梁安琪居住的淺水灣道4號同樣價值不菲，何鴻燊於1996年以1.81億元買入，贈予四太梁安琪，現由梁安琪以公司名義持有，市值起碼逾10億元。

賭王將收藏品圓明園十二生肖銅首的馬首銅像捐贈給國家。（中新社）

投得圓明園國寶轉贈北京

除了愛名車和豪宅，大多富豪都是馬主，何鴻燊當然不例外，而且眼光十分不錯！其中他的愛駒「爆冷」絕不是一隻冷門馬，皆因「爆冷」是2008至2009年馬季的香港馬王，亦曾經是香港賽馬史上贏得最多獎金的賽駒，累積獎金高達8,300萬元，直至2019年才讓現役馬匹「美麗傳承」打破紀錄。

2010年「爆冷」出戰女皇盃，何鴻燊因在家休養未有到場，但於家中觀看直播，見證愛駒贏得女皇盃冠軍的一刻。除此之外，他的「爆」字系馬匹「爆料」、「爆燈」及「爆發」等亦是常勝將軍。

可能很多富豪都沾手過名車、豪宅及賽馬，但世界級古董卻不是人人都買得起，惟賭王買得起，還要買完送給中央！賭王分別買下圓明園流失海外的豬首及馬首銅像並轉贈北京，被稱為愛國商人。

在2003年，他花約600萬元人民幣從美國收藏家手中投下圓明園大水法豬首銅像。2007年，趕在蘇富比拍賣行拍賣馬首銅像前，以6,910萬港元購得國寶，刷新當時中國清代雕像之世界最高成交價，並將國寶歸還中國。