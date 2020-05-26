【何鴻燊逝世】「搞到Yes為止！」　落難富少如何成就一代賭王？

人稱賭王、澳博（0880）榮譽主席何鴻燊離世，享年98歲。回顧賭王一生，最大成就莫過於令澳門由一個小城市，躍升為與拉斯維加斯、大西洋城和蒙地卡羅齊名的「世界四大賭城」之一。 翻查資料，雖然身為何東家族成員，何鴻燊卻沒機會用到這條金鎖匙，但憑自己商業頭腦，坐上澳門「賭王」寶座上逾半世紀。據估計何鴻燊家族控制著逾千億元資產，位居港澳十大超級富豪之列。 除了博彩生意，他亦掌控澳門經濟命脈，業務遍及地產、百貨商場、酒店、銀行、電視台、機場、輪渡等。高峰期為澳門政府貢獻一半的直接稅，使3成澳門人直接或間接受益，曾被譽為「無冕澳督」。

何鴻燊的個人史非常「威水」，曾明言「我一生人唔聽個No字，一定要搞到Yes為止」，反映其強悍個性。（美聯社）

毫不誇張地說，何鴻燊的個人史，即是一部記錄港澳近一個世紀以來興衰史。故事首先要從何鴻燊的身世說起，他出身於香港赫赫有名的何東家族，擁有猶太、荷蘭、英國、中國，多個民族血統，是何東的弟弟何福的孫兒。

雖然何鴻燊出生名門，但兒時已家道中落。因為父親何世光曾是香港富商，但後來破產，並逃往越南躲債，而何鴻燊和母親則留在香港，相依為命。

22歲已獲第一桶金

港日戰爭爆發後，何鴻燊跑到澳門發展。這一決定，最終改變他的命運，何當時進入全澳門最大公司——聯昌公司。由於能說一口流利英語，且努力進修葡語及日語，便負責海上交易，屢次做成大生意。1943年，聯昌給他的分紅高達100萬元。那一年，他只有22歲。

之後，他又從事拆船、金銀買賣以及煉油等多種行業。50年代初，才三十來歲的何鴻燊已經積累200萬元身家，是青年富豪的典範。可是據報道，生意上的成功竟招來黑道中人妒忌，賭王也被迫放棄澳門生意回港。

1961年，是賭王重要的一年，皆因他合組財團投得25年澳門賭業專營權。（資料圖片）

回流香港 卻沒成地產大亨​

回流香港後，何選擇進軍地產，成為華資商開荒牛，與人合辦利安建築公司，承接了大量三軍宿舍。到1959年，何的身家已增至1000萬元。

不過，何沒有走上地產大亨之路，反而再次回流澳門。皆因1961年，何鴻燊與霍英東、葉德利及葉漢成功投得25年澳門博彩業專營權。但事實上，何鴻燊回流過程亦是意外，因為他既不會賭術，事前又不瞭解博彩業，但命運使然，將他拉回澳門。

何鴻燊將賭業發展成一個帶動整個澳門旅遊業的平台，令澳門躍升為世界級賭城。（getty images）

70年建葡京 72年成立信德集團

在何眼中，賭牌並不只限於興建賭場來賺錢，而是將澳門打造成一個「博彩旅遊區」。新財團於同年創立澳門旅遊娛樂（澳娛），未來將賭場利潤的10%投入慈善，其餘的90%則投入澳門建設。當整個澳門經濟發展起來的話，集團便可通過酒店業、餐飲業、娛樂業、客運業和房地產業賺錢。

澳娛頭炮是1962年開幕的澳門皇宮娛樂場（俗稱：賊船）。其後，大名鼎鼎葡京娛樂場於1970年落成，何還於1972年成立信德集團，務求疏通水道及興建碼頭，改善澳門交通，尤其是縮短往返港澳的時間，成功吸引更多港人到澳門旅遊。何的眼光，成就他壟斷這一業務，其後還投資酒店及娛樂事業等。

何鴻燊一生風光，被外界指是「無冕澳督」。（資料圖片）

讓澳門人「搵到食」 成「無冕澳督」

這種以整個城市發展為前提，雖然犧牲短期利益，但讓本地人「搵到食」到1986年，澳娛賭牌期滿，競爭對手亦難以挑戰，集團獲得續期15年。

何鴻燊的身家隨著王國擴張而水漲船高，其家族成員控制的主要上市公司﹙即澳博、信德、新濠國際及美高梅中國﹚總市值逾千億元，計及持股比例及其他非上市資產，估計家族成員財富以數以百億元計，為港澳十大超級富豪之列。他亦曾為澳門政府貢獻一半直接稅，使3成澳門人直接或間接受益，被譽為「無冕澳督」。

時勢造英雄，英雄造時勢，何鴻燊個性強悍，曾言「我一生人唔聽個No字，一定要搞到Yes為止」，為其成功的一生打下基礎。

澳門賭業早於在2006年已超過了美國拉斯維加斯，成為全球最大的博彩中心。﹙資料圖片﹚

開放自由行 成澳門新動力

澳門回歸中國3年後，澳娛在博彩業的壟斷地位方告結束。皆因澳門於2002年開放賭權，引入其他競爭者，包括永利中國（1128）及銀河娛樂（0027）等。

之不過，何鴻燊家族的皇朝並沒有告終，這得益於內地「自由行」政策放寬，令大批內地賭客得以到澳門「博殺」，整塊餅來得更大，澳娛及外資不斷開新賭場「應市」。數據顯示，澳門賭業在2006年超過了美國拉斯維加斯，成為全球最大的博彩中心。2018年，澳門博彩收益更達到3,028.46億元，按年增加14%。