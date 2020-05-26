【何鴻燊逝世】10年前開始「分燊家」　二房、四房一度輪住發功

澳博榮譽主席、賭王何鴻燊逝世，享年98歲。「賭王」何鴻燊最常被人提起的，不獨是其成就，個人風流史亦為城中熱話，他擁有4房太太和17名子女，曾一度上演「分燊家」，廣受外界關注。 賭王家族掌控澳門博彩業半壁江山，擁有龐大的博彩王國。何鴻燊家族持有包括澳博控股（0880）、新濠國際（0200）、信德集團（0242）、美高梅中國（2282）等主要上市公司股份，以及控制澳門國際機場專營公司、王牌國際、澳門誠興銀行等企業。外界曾估計，賭王控制資產高達5,000億元，個人財富也達700億元。 「賭王」身家豐厚，早於2010年已展開「終極」分身家安排，10年過去，最終大贏家又是誰？

何鴻燊擁4房17位子女，10年前已開始著手「分燊家」。（視覺中國）

長房傳早退出爭奪

據報道，大房早年已退出爭奪，對王國無興趣，早已獲分淺水灣道一號大宅及現金，傳聞至少30億元。賭王創立的王國，可謂屬於二房、三房和四房之爭。

賭王王國中，市值最大上市公司為澳博，以今日﹙26日﹚盤中報價計算，市值約493億元，信德市值則91.55億元。由於賭王透過澳門旅遊娛樂（澳娛）持過半澳博股權，藉此控制澳博，可以話「得澳娛者得天下」。

2010年何鴻燊89歲生日後，私人轉讓信德2.5億股給二太藍瓊纓及其5名子女，令二房當時持股量升至50.72%，控股地位牢固。更重要的是，信德亦持有澳娛11.5%股權，換言之二房於澳娛的影響力大增。

至於四房，同年底，何鴻燊將澳博約7%股權轉給四太梁安琪，令其持股量升至7.6%。可以話，這一輪二房和四房各有所得。

2011年1月26日，賭王何鴻燊在三太陳婉珍（右二）家中接受記者（右一）訪問時，承認早前股份轉讓一事屬實。當時持咪者為女兒三房女兒超雲。（美聯社）

分產曾掀風波 賭王曾提控二太三太

不過到了2011年1月24日，澳博發公告指，何鴻燊把他旗下的Lanceford所持澳娛31.655%股權，近乎平均轉讓至二房子女與三太陳婉珍名下公司。此舉令到二房和三房，再一步取得賭王所持的澳娛股權。

然而據當時報道，隔日（25日），賭王代表律師高國峻指二、三房未經許可轉移何鴻燊資產，並形容被人「騎劫」。但再過一日（26日），賭王卻在三太家中現身，承認股份轉讓一事屬實，家人要以和為貴，問題不應以法律解決。同日下午，何鴻燊則被四太接走，又指派律師高國峻控告二太及三太。不過，高院在1月27日卻收到何鴻燊簽名文件，要求撤銷對控告。在這一輪分身家之中，賭王的決定幾翻逆轉，惹來爭產疑雲。

本以為風波已告一段落，但1月31日，事件再峰迴路轉，律師公開與賭王會晤片段，片段中，何鴻燊表示委託律師取回Lanceford股權，並指出早前在三太住所拍攝的片段，是「被強迫」。而2月16日，律師指稱何鴻燊再控告二房及三房。

2011年1月31日，律師公開與賭王會晤片段，片段中，何指出早前在三太住所拍攝的片段，是「被強迫」。（美聯社）

二房、四太同掌澳博 何超鳳接任主席

擾攘幾輪之後，事件到同年3月10日才塵埃落定，賭王發聲明，稱已簽訂家族和解協定，惟具體內容要保密。其後澳博公告，Lanceford所持的31.655%澳娛權益將重新分配，其中0.117%為何鴻燊擁有，6%由四太擁有，而餘下25.538%將由二房、三房擁有。

不過，四房亦未必完全處於「下風」。據本地傳媒報道，2011年「分燊家」是由四太最終奪得澳博真正話事權，她獲得澳博6年的管理權，而期間，二、三房不會左右四太管理澳博。2018年4月12日，主席兼執董何鴻燊退任主席，並委任二房次女何超鳳接任主席兼執董，而霍震霆及四太則為聯席主席兼執董，四太仍佔澳博話事權。

賭王10年前開始「分燊家」，可以說四太梁安琪是贏家之一。﹙資料圖片﹚

二房與霍氏結盟 穩固地位

根據最後安排，四太持6%澳娛，而據聯交所股權披露，澳娛持澳博54.13%股權，即四太間接持澳博3.25%，加上她私人持有8.63%澳博股份，現時她合共持股11.88%，以今日﹙26日﹚盤中8.85元計，市值約59.6億元。

至於二房，2017年6月23日，信德行政主席何鴻燊已經退任，並由二房長女兼董事總經理何超瓊接班。而二房何猷龍一早擁有新濠，

再者，二房何超瓊控制的信德集團更與霍英東家族結成聯盟。信德集團2019年1月23日宣布，霍氏基金、Lanceford、Interdragon及簽訂協議，維持澳娛作為澳博超過50%的總已發行股份的擁有人位置，往後將共同推選澳娛以至澳博主席及董事會成員。

該公告更首次披露了二房在澳娛的持股，由何超瓊及其弟妹擁有的Lanceford佔10.538%﹑信德佔4.985%﹑由信德及澳娛分別持有60%及40%的Interdragon持有10.796%，何超瓊個人則持有0.117%。

可見到，二房除了已在2間上市公司均佔有控股或主要地位，亦在澳娛的主導地位穩固。