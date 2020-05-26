【何鴻燊逝世】細說燊語　經典語錄一籮籮︰ 輸字我好少肯接受！

「你無法子同賭場賭㗎，因為我哋係抽水（抽佣）㗎嘛。」充滿傳奇色彩的一代賭王何鴻燊，生前留下不少經典語錄，讓後世再三回味。 他曾接受電視專訪時，表示「個輸字我好少肯接受」、「我一生人唔聽個No字，一定要搞到Yes為止」，反映其強悍個性。一向敢言的他又曾狠批前特首梁振英打擊地產市場，指出若他日梁振英做了特首，「我第一個放棄香港」。

對賭博無興趣 籲年輕人發奮

何鴻燊在澳門博彩業叱吒逾半世紀，由白手興家到富甲一方，贏得「賭王」美譽，背後靠的是鍥而不捨的精神。他受訪時，曾指自己窮困時僅拿著10元開始工作，每當親屬看到他時亦「搵路行」，因此便決定發奮，「我亦趁機會叫年輕人士要發奮，我唔信你哋無機會，上帝好公平，只要你勤力發奮，總有個機會輪到你，機會到時，你要識得把握。」

雖然人稱「賭王」，亦透過博彩業積累財富，但其實他不喜歡賭博，甚至在受訪時勸人不要過份沉迷，「我一生人對賭博無咩興趣」，「但賭博無可否認係好吸引，一直都勸人，賭博當是玩耍、娛樂，千祈唔好過份賭，過份賭未必有得贏，因為我係抽水嘅，但啲人唔聽嘅，『唔得，我係要贏燊哥』。」

心知賭場長賭必勝的道理，何鴻燊曾在專訪豪言歡迎全世界所有人士蒞臨澳門試試運氣，更誇口「唔怕你精，唔怕你呆，就怕你唔來！」成為金句。

賭場收佣，可謂「穩賺」，賭王直言︰賭王名句一樣，「唔怕你精，唔怕你呆，就怕你唔來！」。(Getty Images)

與霍英東隔空搏火：話我無貢獻 笑話啦！

除此之外，與何鴻燊有長達四十年生意夥伴關係的前全國政協副主席霍英東，在2002年宣布退出澳娛之時，據報曾經豪氣的表示「冇我，所有澳門一切都係假嘅！包括何鴻燊！」何鴻燊其後接受記者訪問時，表示不相信霍英東會發表有關言論，又指「如果話我對澳門冇貢獻，就係笑話啦！」

敢言狠批「八萬五」打擊地產

擔任過全國政協常委的何鴻燊亦常就政治層面發表言論，2005年初他狠批前特首董建華提出的「八萬五」政策，令到香港經濟「冧晒」，更逼他「講了7年大話」。何鴻燊亦曾不點名批評前特首梁振英，指他向董建華獻出「八萬五」政策打擊地產市場，如果梁振英日後做特首，「我第一個就放棄香港，撤走資金」。但何鴻燊其後向記者表示梁振英登門解釋，他並非「八萬五」的獻計者。

澳門2009年初拒絕多名本港人士入境，何鴻燊公開讚揚政府「做得非常啱」，更公開「搞屎棍」來形容該批不獲准入境人士，「因為呢班全部都係搞屎棍，已經搞過事，有證據嘅！」

今時今日，不少港人「過大海」碰碰運氣前仍會先喊一聲要向燊哥「挑機」，這位敢作敢言的一代賭王縱使逝世，相信仍會是不少港人的「假想敵」，但正如賭王名句一樣，「唔怕你精，唔怕你呆，就怕你唔來！」