【負資產重臨】貪員工按揭福利　打死一份銀行工？　專家咁回應

本港不少銀行都有為員工提供低息及成數較高的「員工按揭計劃」，希望藉此「綁」住員工以免人才流失。 不過，香港樓價高企，為圓「上車夢」的年輕一代，又應否「馬死落地下」，貪圖staff mortgage，搵份銀行實行「上咗車」先再算呢？有人力資源顧問認為，這樣做「唔值得」，又直言目前的息口水平低，員工優惠利率與普通的「街客」相距只有約1厘，對「打工仔」而言未必吸引。

本港不少大型銀行均有向員工提供按揭優惠，部分更借足十成。（資料圖片）

本港不少大型銀行均有為員工提供按揭優惠，部分更借足「十成」，利率低見0.8厘，希望挽留人才。樓價由去年高位下跌近10%後，這批員工首當其衝落入「負資產」的界線。據政府統計處數據顯示，2017年本港約有10萬名銀行從業員，可想而知若果樓價持續下跌，「負資產」宗數只會越來越多。

雖然有分析認為銀行call loan機會甚微，該批員工成為「負資產」一族後，暫時不會被自己的僱主「追殺」。不過值得注意的是，僱員一旦另謀高就，便會失去相關員工福利，按揭額度及利率水平將與一般街客睇齊。

由於香港供樓年期動輒超過20年，除非本身資金非常充裕，承造優惠按揭只為節省息口開支以「慳到盡」，否則隨時被銀行「綁死一世」。

東亞於2016年為被裁員工，提供1年過渡期，期間按揭貸款條款不變。（資料圖片）

銀行非「鐵飯碗」 市況差即釀大裁員

更甚者，銀行工亦非「鐵飯碗」。以2008年金融海嘯為例，當年美國銀行雷曼兄弟破產造成骨牌效應，多間銀行均要裁員減省開支，市傳全球有逾20萬人被金融機構裁走；本港銀行界亦陸續縮減人手，匯豐（0005）及星展等向員工「派大信封」。

翻查當年報道，星展於新加坡及香港合共裁減900人；高盛裁減約100名香港員工；滙豐全球裁員1,100人，香港佔約100人；花旗及瑞信等亦有少數員工「被炒」。

東亞16年裁員約200人 提供1年轉按過渡期

而對上一次錄得負資產個案是2016年第4季，當年東亞銀行亦曾宣佈大裁員近200人。據報東亞在2014年末季向員工提供十成按揭挽留員工，按揭貸款息率為最低1厘水平。

雖然銀行方面，有為被受影響員工提供1年過渡期，期間按揭貸款條款不變，但由於離職後再沒有供樓福利，意味著這一年內，員工要找到另一間同樣有供樓福利的銀行工作，由新僱主承造按揭；又或者要儲足夠的金錢，去填補「員工plan」與「街客plan」之間的貸款差額，亦要考慮如何應付增加的利息開支。

由此可見即使你願意為層樓「做牛做馬」，若果經濟環境轉差，銀行出現大規模的裁員潮時，這類「供樓福利」就會在一夜之間失去。

周綺萍直言，「打工仔」不要為這類「福利」勉強自己投身銀行業。（資料圖片）

人力資源顧問：計劃已經唔吸引

雖然銀行的「員工plan」條款多多，不過香港樓價高企，不少人仍然想盡辦法置業完「上車夢」。銀行的供樓優惠，或成部分人士心中的「另類出路」。安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍接受《香港01》訪問時就直言，這類福利對員工的確有幫助，「無論你本身有沒有足夠首期，始終都可以借到一筆錢，點都叫有筆額外資金，夠首期的或會用（按揭貸款）來投資。」

不過近年的低息環境下，目前員工優惠利率與普通的「街客」相距只有約1厘，「以前銀行呢個福利的確非常吸引，十幾年前供樓息口要十幾厘，而銀行職員大約4、5厘左右，相差成8至10厘。依家都只係2點幾厘，（與員工按揭計劃比較）相差得嗰1厘，金額上未必有咁大吸引力。」

前線員工流失率好高

周綺萍預料，對於人工相對較低的職員來說，這類福利或許仍有吸引力，「如果人工兩萬樓下，借到舊錢，息口差1厘，金額差距都幾遠。」

她又說，目前銀行的前線員工，如合規部門或銷售部的流失率好高，「至少有雙位數，好似合規部門，人才較少，轉工就可以加人工，誘因好大。」但強調剛畢業的一班準「打工仔」，千萬不要為這類「福利」勉強自己投身銀行業，「事業發展是一世，中途轉行代價好大。如果為咗置業先去銀行工作，自己根本唔中意做，要捱的話通常就唔捱得幾耐；而且轉行人哋又當你新人，可能要減人工先入到，付出代價好多。」