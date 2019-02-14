【不怕情人節】單身族肯洗錢最識嘆？　揭一個人經濟四大消費模式

情人節「街裡愛人一對對」，難免「閃盲」一眾單身人士，但即使不買花、不吃情人節套餐、不拍拖、不結婚，他們的購買力依然不容少覷。有內地報告列出單身一族的四大消費模式，剖析這股「單身狗」新商機。

單身族人數眾多 成商家覬覦對象

單身經濟泛指單身人士注重生活品質，崇尚高消費生活而帶來的商機。他們享受一個人吃飯，一個人居住，是享樂主義的代表。「高學歷、高收入、高壓力」與「工作忙、有情趣、有期待」是他們的代名詞，亦引來不少商家針對單身人士制定策略。

單身族群人數眾多，2017年有報告曾統計，中國單身人士達2.2億人，佔總人口約15%。最新國金證券以24至34歲未婚人士作為研究對象，指他們沒有結婚成家及家庭經濟壓力，消費過程中往往以自我意願為主導，故單身經濟的崛起能展現出中國未來消費的趨勢。

單身人士著重取悅自己，旅行是平衡身心的重要消費一環。（Eat, Pray, Love劇照）

消費模式一：花錢買方便 便利店成好去處

單身人士的家庭成員較少，所需日用品數量不多，他們平日工作時間長，可用的空餘時間亦少。於是，「最就腳」的便利店便成為他們的好去處。在2013至2017年間，內地便利店複合年均增長達12.8%，超越超市和百貨公司。

外賣是他們的「開飯」之選，美團數據可見，2017年20至30歲人士佔據65%外賣訂單量，除餐飲外，其他消費品的配送服務亦形成新零售現象。

消費模式二：花錢為悅己 旅行調劑身心

「女為悅己者容」已不合時宜，化妝品成為首當其衝的悅己型消費品，當經濟發展到一定程度時，化妝品是表現最強勁的消費品之一。旅行同樣是單身族平衡身心的重要一環，新一代對旅遊體驗的要求甚高。

一個人亦非常適合看電影，毋須與他人進行交流。電影院繼續是新一代年輕人的首選場所，他們重視電影內容質素，高水平電影往往可收獲高票房。居住方面，青年公寓適合單身人士居住，外觀良好、多功能的「懶人」電器亦具市場潛力。

單身人士會養貓狗陪伴自己，作為心靈寄託。（視覺中國）

消費模式三：花錢買寄託 追星睇動漫慰心靈

部分單身族抱着不婚主義，他們會養貓狗陪伴自己。2017年內地80及90後養寵物人士佔逾七成，其中不乏單身族。另外，隨着游戲行業加入更多社交元素，電競有望成為他們的主流文化之一。

偶像明星對追星族而言是一個情感寄託。內地流行偶像育成綜藝節目如《偶像練習生》及《創造101》，讓粉絲花費金錢投票及支持心儀偶像，爭取未來出道機會，提供更為理性及經濟的追星方式，同時推動付費視頻的滲透率。

另外，動漫作品是不少年青人的精神食糧，隨着二次元文化在國內迅猛發展，95及00後相繼長大，二次元將成為單身經濟的增長點。

消費模式四：花錢買未來 持續進修增值自己

年輕一群是知識分子，願意投放金錢為自己增值。隨着85至95後人士教育水平急升，企業對求職人士的要求也愈來愈高。調查數據顯示，曾參與過職業訓練的年輕人比例高達74%，而人均對教育的投入增長空間仍然很大，特別是學歷教育以外的領域方面。