【情人節．年初十】社企辦單身聚餐　搞手：點解單身就係狗？

情人節街上愛人一對對，有誰關顧單身族？有社企特別選擇在今年，大搞單人餐活動，以「2月14食西餐，唔駛兩位嘅」為口號。活動搞手反問︰「爲何單身就是狗？」希望為單身族在情人節裡，就算不談情，亦可以思考人生大問題︰「如果只剩下廿四小時，你希望是怎樣的？」

剛進駐太子的社企「妳想煮意」，在今日舉辦單人餐活動「Shall We Talk？二月十四慶祝大年初十！」創辦人及活動搞手葉曉慧（丁丁）表示，活動只招待單身人士，是因爲市面上已有很多餐廳慶祝情人節，她希望為單身人士籌辦有意義的活動，「為甚麼單身就是狗？情人節就算單身都可以慶祝、識朋友，淘寳有雙十一，我們爲何不可在情人節慶祝年初十呢？」

活動海報（取自「妳想煮意」facebook）

「妳想煮意」情人節單人聚餐將提供廚師發辦的西餐。（受訪者提供）

「妳想煮意」情人節單人聚餐將提供廚師發辦的西餐。（受訪者提供）

「妳想煮意」情人節單人聚餐將提供廚師發辦的西餐。（受訪者提供）

單人餐將由廚師發辦，但參加者可以事先提出自己的飲食習慣，廚師會按需求彈性處理，如全素食、蛋奶素食等均可滿足，現場亦提供沙律吧。

用膳之外，主辦方還安排特別環節，邀請參加者為新認識的朋友製作沙律，也會帶領參加者討論一些較有深度的問題，例如「如果只剩下廿四小時，你希望是怎樣的？」

活動現場佈置。（受訪者提供） 丁丁表示，活動目的是讓參加者認識新朋友，建立有意義的關係和交流，笑言並非speed dating，不必感到尷尬。「香港人生活節奏急促，下班後已很累，很難與人深入傾談，希望參加者可借此機會與新朋友作深層次對話，就算不擅長溝通的人，都可以跟著這些引導問題，不會没説話好講。」

「妳想煮意」是以促進婦女充權、就業及推廣健康飲食文化為目標的社企，聘請家庭主婦為打工仔製作新鮮、無味精的健康餸盒，讓打工仔省卻前期買餸、洗切醃製等功夫，輕鬆烹調住家飯，同時婦女能彈性工作，兼顧家庭之餘，重投就業、發揮才能。

「妳想煮意」最近進駐太子，吸收婦女烹飪智慧化爲菜式，提供堂食服務，並售賣婦女製作的調味料，如紫蘇醬、香蒜汁等。丁丁說，「希望有個地方，聚集附近區域包括大角咀、深水埗的基層婦女，建立社群。」是次籌辦單人餐，正是進駐新場地後的頭炮活動，希望吸引更多年輕人，認識婦女的智慧。

「Shall We Talk？二月十四慶祝大年初十！」

日期 : 2月14日

時間 : 7點30分至10點

地點 : 太子砵蘭街372號儷凱酒店1樓壹樓共同社

主辦: 妳想煮意 X 壹樓共同社