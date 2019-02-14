【情人節】海皇「獨自快樂餐」單身男食到喊 譚仔阿姐:港男嫁得過

曾經，有港男慨嘆：「男人一生，只為尋覓一個肯同自己挨麥記嘅女人。」事實上，不少香港女士不只肯挨麥當勞，情人佳節亦願意與伴侶到平民化的連鎖快餐店撐檯腳。任職「譚仔三哥」的玉姐大讚，以往曾見過男士們帶同女朋友來慶祝情人節，男士同樣顯出風度，自己不能吃辣也肯陪同女友食「實（10）小辣」，非常浪漫。 另外，海皇粥店亦於今年情人節首次推出專攻單身食客的「很想獨自快樂餐」，深受中年男士歡迎，分店經理李小姐更說，「推出頭一日，有男士一個人來食獨自餐，話個名啱晒我。」更有人感觸落淚，就算是堂堂男子漢，「情關」果然不是人人能夠闖得過。

「譚仔姐姐」玉姐大讚男港願意遷就女士，絕對「嫁得過！」（羅國輝攝）

譚仔阿姐：食米線慶祝情人節 唔係講笑

「譚仔三哥」為不少打工仔平日「醫肚」首選，認為既方便又便宜，雖然有不少人覺得，香港女士不願意到平民化餐廳用餐，遑論要在連鎖快餐吃情人節晚餐，但原來亦有不少情侶食米線渡佳節。任職「三哥」樓面的玉姐分享說：「有情侶嚟慶祝架，舊年情人節，攞住鮮花，朱古力同蛋糕喺度食，真係有架，唔係講笑！」

她指，這類食米線過情人節的客人，大部份為二十餘三十歲的年青男女，更會特地選擇海景單邊位，分享情人節晚餐。亦有譚仔三哥職員補充說，近日的確有男士致電分店，查詢能否預訂望海景的坐位，不過餐廳不設訂座，要親自到場「先到先得」。

過橋米線十小辣原來為不少情侶首選食品，玉姐說，會再推介吃多一碟雞翼才更豐富。（羅國輝攝）

今年首推「十小辣朱古力」，記者們試食後紛紛表示「味道好有特色」。（羅國輝攝）

玉姐安慰單身顧客：出年兩個一齊嚟

玉姐又說，不少情侶撐檯腳時會選擇吃過橋米線，認為「兩個一齊食有氣氛。」部份人亦選擇兩碗相同配料、辣度的米線來吃，她笑說：「兩個人食嘅嘢係一樣嘅，辣度一樣，同埋係男仔就女仔多啲，為對方犧牲下嘛，好有風度架！」職員又指部份男士自己不能吃辣，仍會堅持陪嗜辣的女友去試，分甘同味。

玉姐大讚「港男」有禮貌有風度外，今日為情人節，餐廳亦特別推出數量有限的「十小辣朱古力」，品嚐過的顧客，相信會感受到其「風味」十足。玉姐亦笑言會親自勉勵一下在情人節光顧的「單身男女」：「我會講情人節快樂，安慰下佢叫佢食多個餸，叫佢唔洗灰心，今年係豬年，出年就會有機會兩個一齊嚟，好開心。」

眼前為一個無敵海景，有職員表示近日有不少男士致電查詢情人節當日有否訂坐服務。（羅國輝攝）

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海皇粥店分店經理李小姐表示，日前有男士選擇「很想獨自快樂餐」，吃時顯得十分感觸。（張浩維攝）

海皇推「很想獨自快樂餐」 鼓勵單身人士出街食飯

除譚仔三哥在情人節搞搞新意思，另一中式連鎖快餐、主打粥品的海皇粥店今年亦湊熱鬧，周一起至下周二（元宵節）推出情人節餐外，亦首次推出單身情人節餐，取名「很想獨自快樂餐」，更有一人、二人、甚至三人行版本，無論孤家寡人、雙雙對對，又或者呼朋引伴，都有相應的套餐。

其公司的創作團隊，市場部主管Samson表示，以往不少網民留言自嘲「毒男」、「單身狗」，公司想照顧一下單身人士需要，鼓勵他們就算在佳節只得一個人，也出外走一走，吃個晚餐。

「很想獨自快樂餐」只有半份油炸鬼，分店經理李小姐笑說：「可以喺場內搵到你另一半的油炸鬼呢！」十分風趣。（張浩維攝） 情人節推新綽頭 盼助客路年輕化谷生意 海皇粥店行政總裁劉海強說，以往粥店予人感覺「年長」，客路亦為上年紀人士，去年起推出不同有「玩味」的名稱組成的套餐，望可以開拓新客路，走年輕化：「以往情人節當日，營業額會微跌，去年加入情人節餐，生意有輕微上升。」 他說，今年推出「單身情人節餐」，是想鼓勵人單身人士，明白一個也可以過得精彩：「有時有女朋友都未必好好，會鬧交，一個人都可以好開心。」他又說，近日經濟下滑，不少人顯得不快樂，想籍著情人佳節推出有趣名稱套餐，讓大眾「開心下！」，又指「有人話有情飲水飽，亦可以食粥食飽。」

海皇粥店今年續推出情人節「甜蜜放閃餐」外，更首推「很想獨自快樂餐」。（張浩維攝）

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單身男邊吃邊感觸 分店經理：會放定多啲紙巾出嚟

情人節套餐推出後，深受不少中年男士及年輕男女所喜愛，分店經理李小姐表示，日前有男士選擇「很想獨自快樂餐」，吃時感觸地對她說：「呢個名啱晒我啦，因為得我一個人食！」亦有客人一邊吃著單身餐，一邊向他們訴苦，令她感到驚訝：「有巴士司機食到好感觸，又有人喊出嚟，大多係中年男士，可能放咗工可以輕鬆啲，啲食物名俾佢哋覺得好似聽咗一首歌咁。」印象深刻，更有食客說，「很堅強齋腸粉改得好，食完可以堅強啲！」李慨嘆，想不到中年男士心事何其多。

普通的一個粥品炒麵餐，改一改名字為「單身情人餐」，卻引出一個又一個中年男人故事，李小姐坦言：「都會鼓勵下囉，聽日放定多啲紙巾出嚟！」另外，推出三人餐後，得到一班班學生支持，感到意外，「佢哋都好鐘意叫晒全個餐名，好似當挑戰咁！」又指雖然食物未有改變，只是加入「玩味」的名字，但已令食客及職員感到有趣好笑，也帶來新的生意機會。